Tesla weltweit profitabelster Autokonzern

Gespanntes Warten auf die EZB: Im Vorfeld der Zinsentscheidung halten die Anleger die Füße still. In einer sehr geringen Handelsspanne von gerade einmal 90 Punkten gibt der DAX bis zum Mittag bei 13.320 Punkten leicht nach.

Erneut ist Tesla bei einem Plus von 1% meistgehandelte Aktie und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Einer Untersuchung des Beratungsunternehmens EY zufolge war Tesla im zweiten Quartal der profitabelste Autobauer der Welt. Während die 17 größten Autokonzerne der Welt in diesem Zeitraum 10,8 Milliarden Euro Verluste machten, konnte Tesla als einziges dieser Unternehmen sein Ergebnis steigern.

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart legt die Daimler-Aktie heute leicht auf 46,67 Euro zu. In einer gestern erschienenen Einschätzung des europäischen Autosektors stufte das US-Analysehaus Bernstein Research Daimler mit Outperform und einem Kursziel von 60 Euro ein. Der Stuttgarter Autobauer zähle zu den Herstellern mit dem größten Gewinnpotenzial und sei attraktiv bewertet.

Während die Apple-Aktie heute unter regem Handel bei knapp unter 100 Euro auf der Stelle tritt, gibt sich das Unternehmen optimistisch: Laut Berichten produziert Apple bereits 75 Millionen neue Modelle des iPhone 12, das in wenigen Wochen auf den Markt kommen soll. Damit plant Apple trotz der Corona-Pandemie genauso viele Verkäufe wie in den Vorjahren.

Die Stuttgarter Derivateanleger sind sich heute anscheinend uneins über die weitere Entwicklung im DAX. Der Euwax Sentiment notiert in einer recht engen Range von 15 bis -20 Punkten, wobei sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer die meiste Zeit im neutralen Bereich bewegt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Peloton Interactive trennen sich die Anleger in Stuttgart von einem Call-Optionsschein ( WKN MA0VGJ ) auf die Aktie und nehmen ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Um 23 Uhr deutscher Zeit findet schließlich die Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen statt, bereits am Morgen erreichte die Aktie mit einem Kurs von 79,69 Euro ein neues Allzeithoch.

Auf das DAX-Mitglied Merck kaufen die Derivateanleger heute einen Knock-out-Call ( WKN MC833T ). Der in den Bereichen Healthcare, Life Science und Materials tätige Konzern veranstaltet nächsten Mittwoch seinen virtuellen Kapitalmarkttag. Für die Aktie geht es heute um 0,4% auf 120,55 Euro aufwärts.

Zudem wird ein Knock-out-Call ( WKN MC8FKP ) auf den Sportartikelanbieter Puma von den Stuttgarter Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Umsätze bei Puma im ersten Halbjahr um 30,7% auf 831 Millionen Euro. Bis zum Mittag gewinnt die Puma-Aktie rund 1,9% auf 71,46 Euro.

