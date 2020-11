STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Unsicherheit vor der US-Wahl?

Der DAX zeigt sich zum Start in den November deutlich freundlicher und kann um 1,9% auf 11.777 Punkte zulegen. Einen Tag vor der US-Wahl sorgen erfreuliche Konjunkturdaten aus China für positive Impulse. Bis zur Überwindung der 200-Tage-Linie bei aktuell 12.097 Punkten fehlt dem DAX aber noch ein gutes Stück.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. SAP ( WKN: 716460 )

Nach der turbulenten letzten Handelswoche mit einem Verlust von über 25% ist die SAP auch zum Start in die neue Woche die meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern. Die Aktie notiert bei 91,08 Euro mit einem Minus von 1% entgegen des positiven Gesamtmarkts etwas schwächer.

2. BioNTech( WKN: A2PSR2 )

Die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech gehören auch heute zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Der Chef des Mainzer Unternehmens rechnet in zwei Wochen mit den entscheidenden Ergebnissen zur Wirksamkeitsstudie. Danach könnte der Impfstoff kurz vor der Zulassung stehen. Den Anlegern scheint diese Nachricht zu gefallen, die Aktie notiert 3% fester.

3. BYD ( WKN: A0M4W9 )

Der chinesische Automobilkonzern ist zum Wochenstart bei Stuttgarter Anlegern sehr gefragt. Die Aktie notiert am Mittag um 10% höher. BYD hatte erst letzte Woche starke Quartalszahlen vorgelegt. Seither heben viele Analysten die Kursziele munter an. Die Aktie konnte alleine in den letzten sechs Monaten um fast 250% zulegen.

Börse Stuttgart TV

PayPal öffnet sich für Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin - eine Nachricht ganz nach dem Geschmack von Markus Miller und Richy, die im neuen Krypto Update über die Auswirkungen dieser News sprechen. Außerdem Thema: Der Systemausfall bei Target2 der Euro-Zentralbanken, die Pläne Chinas für eine eigene Digitalwährung und vieles vieles mehr

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OIloyHlLdT4

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert heute, bis auf eine Ausnahme am Morgen, meist deutlich im positiven Bereich. Anscheinend schöpfen die Stuttgarter Derivateanleger Hoffnung, dass sich der freundliche Wochenbeginn im DAX fortsetzen könnte und positionieren sich dementsprechend.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index ( WKN MA2760 )

Wie bereits in der Vorwoche kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index. Die im Index enthaltene BYD-Aktie gehört heute auch zu den am meistgehandelten Werten in Stuttgart. Der Saubere Zukunft 2 Index notiert mit 97,11 Punkten um 1,49% höher.

2. Call auf Alphabet ( WKN MC81GJ )

Ein Call-Optionsschein auf den Google-Mutterkonzern Alphabet wird heute an der Euwax fast ausschließlich verkauft. Im letzten Quartal konnte Alphabet seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% auf 46,17 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie notiert 0,55% höher bei 1.401 Euro.

3. Call auf Peloton Allianz ( WKN MC75UJ )

Auf den Münchner Versicherer Allianz kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Am Freitag vor Börsenbeginn wird die Allianz schließlich ihre Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Für die Aktie geht es heute um 2,24% auf 155,14 Euro aufwärts.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)