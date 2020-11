STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Diese Impfstoff-Aktien haussieren weiter

Nach dem fulminanten Wochenstart und einem Plus von zeitweise 6% gönnt sich der DAX heute erstmal eine Verschnaufpause. Die gestrige Meldung einer baldigen Impfstoff-Einführung scheinen die Anleger schnell eingepreist zu haben. Heute notiert der DAX leicht im Minus, hält sich aber immerhin solide über der Marke von 13.000 Punkten.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Klarer Favorit unter Stuttgarter Anlegern ist heute die Aktie des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech, die bis zum Mittag 9% zulegt. Nach den kräftigen Kurszuwächsen gestern scheinen die Anleger weiterhin positiv gestimmt zu sein. Spannend wird es heute Nachmittag, wenn BioNTech einerseits Zahlen zum dritten Quartal bekannt gibt, andererseits aber auch über den operativen Fortschritt bei der Impfstoff-Entwicklung berichtet.

2. Pfizer ( WKN: 852009 )

Ebenfalls sehr rege gehandelte in Stuttgart wird am Dienstag die Pfizer-Aktie. Der Pharma-Konzern aus den USA entwickelte in Kooperation mit BioNTech den Corona-Impfstoff und kann somit ebenfalls von der gestrigen, positiven Meldung profitieren. Die Papiere notieren fast 4% im Plus.

3. Deutsche Post ( WKN: 555200 )

Wo Licht ist, ist auch Schatten: So findet sich die Aktie der Deutschen Post heute auf der Verlierer-Seite im DAX wieder. Zwar legte der Logistik-Konzern gute Quartalszahlen vor und wurde jüngst von Analysten der UBS positiv erwähnt, doch helfen kann das der Aktie heute nicht: Sie notiert gut 6% im Minus.

Börse Stuttgart TV

Neues auf YouTube

Volatility, Momentum & Dividenden: Mit Smart-Beta-ETFs zum Erfolg?

Smart Beta-ETFs bilden Märkte anders ab als die bekannten ETFs auf liquide Märkte wie DAX oder S&P 500. Welche Ziele verfolgen sie damit, wie gehen sie dabei vor? "Richy" Dietrich und ETF-und Aktienhändler Jürgen Dittrich beleuchten das Thema und liefern Antworten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=3tRSMsjkFjU

Euwax Sentiment Index

Der Privatanlegerindex

Am Dienstag pendelt der Euwax Sentiment in einer Range von 30 bis -10 Punkten. Dabei notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer überwiegend im positiven Bereich. Die gute Grundstimmung an den Märkten scheint sich auch heute fortzusetzen.

Trends im Handel

Die meistgehandelten Derivate

1. Call-Optionsschein auf Peloton ( WKN MA1T8H )

Bei den Optionsscheinen wird heute von den Stuttgarter Anlegern ein altbekannter Call-Optionsschein auf den Live-Cardio-Anbieter Peloton Interactive sehr häufig gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers wurden bisher erheblich mehr Kauforders ausgeführt. Die Peloton-Aktie gibt heute 2,34% auf 83,51 Euro nach.

2. Knock-out Call auf Saubere Zukunft 2 Index ( WKN MA2760 )

Für den Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index liegt heute an der Euwax ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Für den Index selbst geht es um 2,62% auf 103,70 Punkte abwärts. Größter Verlierer im Index ist heute die Aktie von Xinyi Solar mit Abgaben von über 10%.

3. Knock-out Call auf RWE ( WKN MC89MN )

Auf den Essener Energieversorgungskonzern RWE kaufen die Anleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call. Am Donnerstag wird der DAX-Konzern seine Zahlen zum vergangenen Quartal vorstellen. Die Aktie gibt heute 1,39% ab und notiert bei 32,74 Euro.

