BioNTech & Moderna kurz vor Allzeithoch

Aller guten Dinge sind drei: Den dritten Montag in Folge präsentiert mit AstraZeneca ein Unternehmen Erfolge bei der Impfstoff-Entwicklung, bei BioNTech und Moderna steht die Zulassung offenbar kurz bevor. Das scheint die Anleger zu überzeugen: Der DAX klettert zum Wochenstart rund 0,7% auf 13.230 Punkte.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Meistgehandelter Wert in Stuttgart ist weiterhin die BioNTech-Aktie, die bis zum Mittag 3,6% zulegt und sich damit beständig ihrem Allzeithoch von 101 Euro aus dem März nähert. Am Freitag beantragten BioNTech und Pfizer die Notfallzulassung in den USA, nach Angaben der Regierung könnte der Corona-Impfstoff bereits ab 11. Dezember verfügbar sein.

2. Moderna ( WKN: A2N9D9 )

Nach dem vor genau einer Woche präsentierten Impfstoff bleibt Moderna bei den Stuttgarter Anlegern gefragt und verzeichnet weiter hohe Umsätze. Dabei klettert die Aktie heute um 3,9% auf über 85 Euro und nähert sich somit wieder dem vor Wochenfrist markierten Allzeithoch bei 89,32 Euro an.

3. Viatris ( WKN: A2QAME )

Unter den meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich heute auch ein neues Unternehmen: Viatris entstand aus der Fusion des Generikakonzerns Mylan mit Upjohn, einer Sparte von Pfizer. Bereits im Sommer 2019 wurde der Deal verkündet und nun vollzogen. Der Umsatz der beiden ehemaligen Unternehmen beläuft sich zusammengenommen auf rund 20 Milliarden US-Dollar.

Börse Stuttgart TV

Diese Frage wird an der Börse gerade heiß diskutiert: Ist der Bitcoin das neue Gold? Welche Argumente für Bitcoin oder Gold sprechen und welche Unterschiede sich zeigen, erklärt Ihnen Richy anhand aufschlussreicher Grafiken.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=9A1ElW0iilM

Euwax Sentiment Index

Hatten die Stuttgarter Derivateanleger am Morgen überwiegend auf einen fallenden DAX gesetzt, schöpften sie zwischenzeitlich Mut und ließen das Stuttgarter Stimmungsbarometer bis auf 20 Punkte steigen. Zum Mittag dreht der Euwax Sentiment erneut deutlich in den positiven Bereich. Das deutet auf eher optimistische Anleger hin.

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf E-Mobilität Wasserstoff Index ( WKN MC96ET & MC5XHY)

Bei den Knock-out-Zertifikaten kaufen die Stuttgarter Anleger heute gleich zwei Calls auf den E-Mobilität Wasserstoff Index. Der Index notiert bei über 400 Punkten auf einem neuen Allzeithoch und hat auf Monatssicht über 33% zugelegt. Am Morgen hatte die Deutsche Bahn verkündet, ab 2024 einen von Siemens produzierten Wasserstoffzug zu testen.

2. Call auf Amazon ( WKN MC826E )

Meistgehandelter Optionsschein in Stuttgart ist heute ein Call auf Amazon. Hier sind bis dato überwiegend Käufer unterwegs. Angesichts des kommenden Black Friday und des Weihnachtsgeschäfts rechnen Analysten damit, dass Amazon womöglich das beste vierte Quartal seiner Geschichte schreibt.

3. Call auf Peloton Interactive ( WKN MA0VGJ )

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Peloton Interactive, der überwiegend gekauft wird. Angesichts möglicher Verlängerungen der Corona-Maßnahmen und geschlossener Fitnessstudios setzen die Stuttgarter Anleger offenbar weiter auf das US-Unternehmen, das Online-Fitnesskurse und -geräte anbietet.

