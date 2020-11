STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Reisekonzern weiter auf Erholungskurs

Für den DAX geht es am Dienstag weiter bergauf, er gewinnt rund 1% auf 13.250 Punkte. Vom eingetrübten Ifo-Geschäftsklimaindex, der in Folge der zweiten Corona-Welle gesunken ist, zeigen sich die Anleger scheinbar unbeeindruckt. Vielmehr scheinen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die eine stärkere Erholung der Deutschen Wirtschaft ausweisen, für gute Laune zu sorgen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Die meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute BioNTech. Die Papiere des Impfstoff-Herstellers müssen jedoch ein Minus von über 3,7% verkraften. Nachdem auch andere Pharma-Konzerne wie Moderna und AstraZeneca Erfolge in der Impfstoff-Forschung verzeichnen konnten, wird die Konkurrenz für BioNTech größer.

2. TUI ( WKN: TUAG00 )

Ebenfalls rege gehandelt werden in Stuttgart die Papiere des Hannoveraner Reisekonzerns TUI. Die Aktie musste in diesem Jahr über 50% an Wert einbüßen, kann aber seit den positiven Impfstoff-Meldungen wieder Boden gut machen. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 80%, und auch heute verzeichnet die Aktie ein Plus von mehr als 9%.

3. Zaptec ( WKN: A2QEA9 )

Zaptec, ein Anbieter von Ladesäulen für Elektroautos, ist heute einer der meistgehandelten Werte unter Stuttgarter Anlegern. Profitieren kann die Aktie bei einem Plus von 3,1% wohl von einer Meldung, wonach der Aufbau von Elektro-Ladesäulen von der KfW mit 900 Euro pro Ladepunkt gefördert wird.

Euwax Sentiment Index

Waren die Derivateanleger in Stuttgart laut Euwax Sentiment optimistisch in den Tag gestartet, schmolz die Zuversicht mit den steigenden Kursen beim DAX offenbar zunehmend dahin. So notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Mittag leicht im negativen Bereich - die Anleger scheinen nun auf frische Impulse zu warten.

Trends im Handel

Die meistgehandelten Derivate

1. Knock-out Call auf Cancom ( WKN MC7LZR )

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat ist heute an der Euwax ein Knock-out-Call auf Cancom. Hier sind ausschließlich Verkäufe zu beobachten. Vor Wochenfrist hatte das Analysehaus Jefferies die Aktie des IT-Dienstleisters weiterhin zum Kauf empfohlen und verwies auf das solide dritte Quartal, das ein ermutigendes Zeichen sei.

2. Knock-out Call auf Vestas Wind Systems ( WKN MA1NH3 )

Ebenfalls verkauft wird heute von Stuttgarter Anlegern ein Knock-out-Call auf Vestas Wind Systems. Am Wochenende war in Nordschweden eine 230 Meter hohe Windkraftanlage von Vestas zusammengebrochen - und auch die Aktie fällt am Dienstag um 2,9%.

3. Knock-out Call auf Gerresheimer ( WKN MC9AKG )

Zu guter Letzt positionieren sich die Derivateanleger in Stuttgart auch bei einem Knock-out-Call auf Gerresheimer auf der Verkäuferseite. Gerresheimer wird dank der Produktion von Pharmafläschchen zum Transport von Impfstoffen dem erweiterten Kreis von Impfstoff-Profiteuren zugerechnet. Auf Monatssicht konnte die Aktie mehr als 12% zulegen.

