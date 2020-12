STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Warten auf Impulse von der Wall Street

Zum Wochenende zeigt sich der DAX nahezu unverändert bei rund 13.250 Punkten. Die Anleger scheinen vor den wichtigen Konjunkturdaten aus den USA, die am frühen Nachmittag erwartet werden, zunächst abzuwarten.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute die BioNTech-Aktie. Nachdem das Papier am Montag sein zwischenzeitliches Allzeithoch erreicht hatte, nahmen Anleger über die Woche hinweg Gewinne mit. So auch heute; die Papiere notieren über 2% tiefer. Auf Monatssicht steht dennoch ein ansehnliches Plus von über 30% zu Buche.

2. Moderna ( WKN: A2N9D9 )

Auch bei der Aktie des US-amerikanischen Impfstoff-Herstellers Moderna sind Anleger heute sehr aktiv. Die Papiere gewinnen leicht um 0,4%. Nach einem Kurszuwachs von fast 120% alleine im letzten Monat scheint sich die Aktie eine wohlverdiente Verschnaufpause zu gönnen.

3. SAP ( WKN: 716460 )

Viele Papiere des DAX-Schwergewichts SAP gehen heute in Stuttgart ebenfalls über den Tisch. Die Aktie zeigt sich zum Wochenende freundlich und gewinnt gut 1,5%. Damit kann das Papier immerhin die Marke von 100 Euro festigen und notiert zum Mittag bei 101,98 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert heute in einer sehr breiten Range von 40 bis -30 Punkten. Zu Handelsbeginn lag der Euwax-Sentiment überwiegend im negativen Bereich. Seit 11:30 Uhr klettert er sehr deutlich in positive Gefilde.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf BYD ( WKN MA3APL )

Bereits die ganze Woche über sind die Knock-out Produkte auf den chinesischen Mischkonzern und Automobilproduzenten BYD bei den Anlegern sehr beliebt. Heute finden die häufigsten Preisfeststellungen in dem Knock-out-Call statt. Unserem Händler liegen fast nur Kauforders für die Knock-out-Calls vor. Für die Aktie geht es heute um 3,70% auf 19,00 Euro bergauf.

2. Knock-out-Call auf NIO ( WKN UE3JKB )

Auf den Elektroautomobilhersteller Nio kaufen die Anleger einen Knock-out-Call. Im laufenden Jahr lieferte Nio bisher 36.721 Elektroautos aus, dies entspricht einem Zuwachs von 111,1% im Jahresvergleich. Für die Nio- Aktie geht es geringfügig um 0,54% auf 37,40 Euro nach oben.

3. Knock-out Call auf ProSiebenSat.1 Media ( WKN UE329S )

Ein Knock-out-Call auf das Unterföhringer Medienunternehmen ProSiebenSat.1 Media wird von den Stuttgarter Derivateanleger häufig gehandelt. Unser Händler führt in dem Knock-out-Call fast ausschließlich Kauforders aus. Die Aktie des MDAX-Konzern notiert heute um 2,17% bei 12,96 Euro höher.

