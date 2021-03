STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Ritterschlag für Siemens Energy

Für die deutschen Standardwerte geht es am Donnerstag nach dem gestrigen Allzeithoch vorerst um 0,7% bergab - somit rutscht der DAX zeitweise wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Gestern hat die Deutsche Börse angekündigt, dass der Börsen-Neuling Siemens Energy den DAX-Konzern Beiersdorf im deutschen Leitindex ersetzen wird. Auch in den unteren DAX-Indizes gab es einige Änderungen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Siemens Energy ( WKN ENER6Y )

Nur sechs Monate nach dem IPO der Siemens-Tochter Siemens Energy steigt das Unternehmen in den DAX auf und verdrängt dort den Nivea-Konzern Beiersdorf, der den frei werdenden MDAX-Platz einnehmen wird. Für die Papiere von Siemens Energy geht es nach dieser Meldung am Donnerstag über 5% nach unten. Auch die positive Analysten-Einschätzung der UBS mit einem Kursziel von 36 Euro kann der Aktie heute keinen Auftrieb verleihen.

2. Lufthansa ( WKN 823212 )

Auftrieb könnte auch die Aktie der Lufthansa gebrauchen, die nach den heute vorgelegten Quartalszahlen über 2% schwächer notiert. 2020 brach der Umsatz des MDAX-Unternehmens um zwei Drittel auf 13,6 Milliarden Euro ein. Auch wenn Vorstandschef Karsten Spohr optimistischer für 2021 eingestellt ist, wird es nach Meinung des Managements noch einige Jahre dauern, bis das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht wird.

3. Plug Power ( WKN A1JA81 )

Für den amerikanischen Wasserstoff-Konzern Plug Power geht es am Donnerstag ebenfalls deutlich nach unten. Die Aktie verliert zum Mittag knapp 4,5% und setzt damit ihren Abwärtstrend fort. Auf Monatssicht steht ein deutliches Minus von 37% zu Buche.

Euwax Sentiment Index

Nach dem gestrigen Allzeithoch beim DAX hatten die Stuttgarter Anleger zunächst auf fallende Kurse gesetzt. Als sich der deutsche Leitindex jedoch seinem Tagestief von 13.960 Punkten näherte, wechselten die Anleger in Stuttgart das Lager: Der Euwax Sentiment kletterte rasant auf bis zu 50 Punkte und signalisiert seither eher optimistische Anleger.

Trends im Handel

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 ( WKN MA2760 )

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 bleibt an der Euwax bei einem ausgeglichenen Verhältnis an Käufern und Verkäufern weiter im Fokus der Anleger. Der Saubere Zukunft Index 2 fällt heute erneut deutlich um 4,3% auf 106,40 Punkte. Somit beträgt der Abstand zum Ausgangsniveau des im Herbst aufgelegten Index aktuell lediglich 6,2%.

2. Call auf Solar Top 10 Index ( WKN MA5DTT )

Bei den Knock-out-Zertifikaten verkaufen die Stuttgarter Anleger außerdem einen Call auf den Solar Top 10 Index. Dieser wurde am 12. Februar aufgelegt und umfasst die folgenden Aktien internationaler Hersteller von Solarmodulen und Solarzellen: Canadian Solar, Daqo New Energy, Encavis, Enphase Energy, Grenergy Renovables, JinkoSolar, Maxeon Solar, Neoen, SolarEdge und Sunrun.

3. Call auf PayPal ( WKN GF4W0H )

Rege gehandelt wird in Stuttgart auch ein Call-Optionsschein auf PayPal, den die Anleger nach einer Empfehlung kaufen. Wie Finanzvorstand Rainey ankündigte, will PayPal die Zahl aktiver Konten in den nächsten Jahren von 377 Millionen auf 750 Millionen steigern. Auch das Zahlungsvolumen soll von 936 Milliarden US-Dollar auf 2,8 Billionen US-Dollar kräftig wachsen.

