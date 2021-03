STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Bange Blicke nach Berlin

Der DAX verliert auch zur Wochenmitte und notiert am Vormittag unter der Marke von 14.600 Punkten. Für Unruhe bei Anlegern sorgen unter anderem unklare Vorgaben der Politik aus Berlin, wo die Bundesregierung ihre Lockdown-Pläne für Ostern scheinbar nochmal überdenkt. Bei Anlegern sorgt indes vor allem der Energie-Versorger E.ON für gute Laune.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Volkswagen ( WKN 766403 )

An den Börsen kommt es täglich zu neuen Ereignissen - doch eins bleibt seit vielen Handelstagen gleich: der Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett. Denn das ist auch am Mittwoch die Volkswagen-Aktie. Für die Papiere geht es vorerst um 0,9% nach unten.

2. E.ON ( WKN ENAG99 )

Positiver sieht es da schon bei der Aktie des Energieversorgers E.ON aus. Die Papiere können in einem schwachen Marktumfeld 1,3% zulegen. Die heute vorgelegten Jahreszahlen konnten die Anleger wohl überzeugen - trotz Corona-Krise konnte der Versorger sein Ergebnis um 17% auf 3,8 Milliarden Euro steigern. Auch die Dividende soll auf 47 Cent pro Anteilsschein angehoben werden.

3. TUI ( WKN TUAG00 )

An den Lippen der Bundesregierung scheinen auch die Anleger der TUI-Aktie zu hängen. Während die Papiere nach der Ankündigung einer restriktiveren Lockdown-Politik zuletzt kräftig nachgaben, gehören sie heute mit einem Plus von rund 5% unter regem Handel in Stuttgart zu den Werten mit den größten Tagesgewinnen auf dem Börsenparkett.

Börse Stuttgart auf YouTube

Strahlende Renditen oder dunkle Wolken über dem Depot? Solar-Aktien rückten an der Börse Stuttgart in den letzten Monaten zunehmend in den Fokus der Anleger - und bescherten diesen teils deutliche Gewinne. Was der Solar-Branche zuzutrauen ist und ob chinesische Unternehmen die Nase vorn haben, berichtet Andreas Lipkow von der comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=w2n-BEZt5Bw

Euwax Sentiment Index

Am Mittwoch notierte der Euwax Sentiment fast den ganzen Morgen im positiven Bereich. Erst gegen Mittag rutschte das Stuttgarter Stimmungsbarometer kurzzeitig ins Negative. Anscheinend sind die Anleger heute in Bezug auf die weitere Entwicklung im DAX optimistisch gestimmt.

Trends im Handel

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 ( WKN MA2760 )

Der bei den Stuttgarter Anlegern in der Vergangenheit sehr häufig gehandelte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 findet auch im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Käufer. Größter Tagesverlierer im Index ist die deutsche Encavis mit einem Verlust von 9%. Der Saubere Zukunft Index 2 selbst gibt 3,9% auf 102,27 Punkte nach.

2. Call auf Intel ( WKN MA3484 )

Bei den Optionsscheinen finden an der Euwax die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Intel statt. Die Anleger steigen in den Call ein. Gestern gab Intel bekannt, 20 Milliarden US-Dollar in seine Halbleiterfertigungskapazitäten im Bundesstaat Arizona zu investieren. Für Intel geht es 3% auf 55,55 Euro bergauf.

3. Call auf BYD ( WKN TT4MVP )

Auf den chinesischen Mischkonzern BYD kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call. BYD gilt als einer der größten Batteriehersteller der Welt. Daneben ist der Konzern noch in der Automobil- und Nutzfahrzeugproduktion sowie der Bahn- und Elektroindustrie tätig. Die BYD-Aktie gibt 3,9% auf 18,56 Euro nach.

Disclaimer:

