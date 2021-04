STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Nachdem der DAX bereits am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 15.030 Punkten markierte, macht sich der deutsche Leitindex am Gründonnerstag auf zu neuen Höhen und notiert im Laufe des Vormittags sogar zwischenzeitlich über der Marke von 15.100 Punkten. Kurz vor dem verlängerten Oster-Wochenende werden auf dem Stuttgarter Börsenparkett vor allem drei DAX-Schwergewichte gehandelt.

Umsatzspitzenreiter ist in Stuttgart seit mehreren Tagen die Volkswagen-Aktie. Auch heute gehen viele Papiere des Konzerns um, bis zum Mittag verliert die Aktie 1,7%. Im Laufe der Woche hatte Volkswagen für Aufsehen in den USA gesorgt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Aktien weekly.

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart verliert auch die Bayer-Aktie 0,7%. Die Aktie des des Leverkusener Chemie-Konzerns kann sich seit einiger Zeit nicht nach oben absetzen und notiert mit rund 54 Euro ungefähr dort, wo sie bereits vor einem Jahr stand. Am Dienstag hatte die DZ Bank eine neue Kaufempfehlung für die Bayer-Aktie ausgesprochen und auf die Chancen des Impfstoff-Deals mit CureVac verwiesen, der zu Jahresbeginn geschlossen wurde.

Auch die Aktien des Münchener Versicherungs-Riesen geben am Gründonnerstag rund 0,5% ab. Im März konnte die Allianz gleich zwei Tochter-Unternehmen des britischen Konkurrenten Aviva akquirieren. So übernahm man sowohl das Geschäft in Italien als auch in Polen. In dieser Woche wurde außerdem bekannt, dass man sich für den amerikanischen Sachversicherer Hartford interessiere, um somit das Amerika-Geschäft zu stärken.

Börse Stuttgart auf YouTube

Egal ob heiße und exklusive Aktientipps, vermeintlich unbekannte Krypto-Coins oder einen bahnbrechenden IPO, der demnächst bevorsteht - in letzter Zeit erreichen uns die fragwürdigsten Geschichten, die unwissenden Anlegern das Geld aus der Tasche ziehen sollen. Zeit für ein Aufklärungsvideo der etwas anderen Art...

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Lk1zFQMjjC0

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich heute zweigeteilt. Zu Handelsbeginn notierte das Stuttgarter Stimmungsbarometer sehr deutlich im positiven Bereich. Gegen 9.30 Uhr wechselten die Anleger jedoch das Lager, der Euwax Sentiment fiel in Folge bis auf -50 Punkte. Vor dem langen Osterwochenende sind die Anleger anscheinend sehr vorsichtig mit Long-Positionierungen auf den DAX.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf SMA Solar ( WKN MF7USK )

Auf SMA Solar, den führenden Hersteller von Solar-Wechselrichtern, kaufen die Anleger in Stuttgart ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. SMA Solar konnte im letzten Jahr die Umsatzmilliarde knacken und sein EBITDA von 34 auf 72 Millionen Euro steigern. Für die Aktie geht es 3,99% auf 51,65 Euro nach oben.

2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 ( WKN MA2760 )

Nach längerer Zeit hat es der Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 mal wieder auf die Liste der am häufigsten gehandelten verbrieften Derivate an der Euwax geschafft. Die Anleger steigen in den Knock-out-Call größtenteils ein. Zum Wochenschluss tritt der Saubere Zukunft Index 2 mit 105,94 Punkten auf der Stelle.

3. Call-Optionsschein auf Baidu.com ( WKN MA41CK )

Bei den Optionsscheinen finden die meisten Preisfeststellungen in Stuttgart bei einem Call auf den chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu.com statt. Der Call wird von den Anlegern bis zum Mittag hauptsächlich verkauft. Die Baidu.com-Aktie legt 2,58% auf 190,40 Euro zu.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)