Anlegertrends

Nach den deutlichen Kursverlusten von gestern fassen sich die Anleger am Dienstag offensichtlich ein Herz und nutzen die niedrigeren Kurse zum Einstieg. Der DAX kann zum Mittag rund 0,3% gewinnen - bis zu seinem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 15.500 Punkten fehlen dem Leitindex damit dennoch einige Punkte.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Siemens Energy ( WKN ENER6Y )

Die meisten Preisfeststellungen finden am Vormittag in der Aktie der Siemens Energy statt. Das Papier muss auf Wochensicht rund 15% einbüßen - heute notiert die Aktie nahezu unverändert.

2. Nvidia ( WKN 918422 )

Für die Nvidia-Aktie geht es unter regem Handel in Stuttgart um rund 1,2% bergauf. Die Papiere werden heute das erste Mal im neuen Split-Verhältnis 1:4 gehandelt. Damit notiert die Aktie am Dienstag anstatt bei 640 Euro nun bei rund 160 Euro.

3. BioNTech ( WKN A2PSR2 )

Unangefochtener Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind indes die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Wie jüngst bekannt wurde, hat BioNTech Kite Pharma, eine Tochtergesellschaft des US-Riesen Gilead, übernommen. Kite ist im Bereich der Krebsimmuntherapien aktiv. Die BioNTech-Aktie notiert zum Mittag rund 0,5% leichter, während Gilead-Papiere rund 0,3% zulegen.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der Euwax Sentiment bei rund 25 Punkten in den Tag startete, drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer im weiteren Verlauf rasch in den negativen Bereich. Scheinbar trauen die Derivateanleger dem Standardwerte-Index aktuell keine weiteren Kursgewinne zu.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank ( WKN HR4H5A )

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Dienstag ein Call-Optionsschein auf das größte deutsche Geldhaus, die Deutsche Bank. In dem Papier finden sich seit einer Empfehlung vom vergangenen Freitag vermehrt Käufer wieder. Die Aktie der Deutschen Bank notiert nahezu unverändert bei knapp unter 10 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Volkswagen ( WKN MA7CN8 )

Auch in einen Call-Optionsschein auf den Wolfsburger VW-Konzern steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Vormittag ein. VW-Papiere notieren am Mittag bei rund 202 Euro je Anteilsschein fast unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom ( WKN MA3N19 )

Ebenfalls rege gehandelt wird ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. Auch hier stellen sich die Anleger vermehrt auf die Käuferseite. Die T-Aktie notiert heute rund 0,1% fester bei etwa 17,60 Euro. Von ihren Hochs bei 18,43 Euro musste sich die Aktie etwas entfernen.

