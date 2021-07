STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Impfstoff-Aktie auf Rekordjagd

Auch den vierten Tag in Folge zeigen sich die deutschen Standardwerte im grünen Bereich und legen rund 1% zu. Solide Vorgaben aus den USA und die weiter lockere Geldpolitik der EZB treibt die Kurse zum Wochenende nochmals nach oben.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN A2PSR2 )

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind auch am letzten Handelstag der Woche die Papiere von BioNTech. Die Aktie gibt nach dem gestern erreichten Allzeithoch bei 240,90 Euro heute zunächst ein wenig nach und notiert rund 1% tiefer. Anleger scheinen die aufgelaufenen Kursgewinne vor dem Wochenende mitzunehmen.

2. Münchner Rück ( WKN 843002 )

Sehr hohe Umsätze verzeichnen die Stuttgarter Börsenhandler auch in der Aktie des weltweit größten Rückversicherers Munich Re. Die Papiere notieren in einem robusten Marktumfeld rund 0,8% fester.

3. Daimler ( WKN 710000 )

Einer der DAX-Spitzenreiter hört heute auf den Namen Daimler. Für die Papiere des Autobauers geht es zum Mittag um 4,4% bergauf. Analysten der Investment-Bank Goldman Sachs stuften die Daimler-Aktie am Morgen bei einem Kursziel von 107 Euro zum Kauf ein. Aktuell notieren die Anteilsscheine bei rund 74,50 Euro.

Börse Stuttgart auf YouTube

Zugegeben, der Name unseres heutigen Gasts, Mirco Recksiek alias Bitcoin2Go, ist heute eher irreführend: Denn Richy spricht mit ihm intensiv über Ethereum. Wo liegt der Unterschied zum Bitcoin? Was verspricht das Ethereum Update, das in Kürze ansteht? Und was hat es mit sogenannten Smart Contracts auf sich? Das & vieles mehr im neuen Krypto-Video!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=l-Bga7ggPso

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment weist im bisherigen Handel eine sehr große Range von 40 bis -50 Punkten auf. Seit ungefähr 9.00 Uhr notiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer jedoch durchgängig unter der Nulllinie. Die Derivateanleger sind vor dem bevorstehenden Wochenende anscheinend vorsichtig mit Long-Investments.

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Square ( WKN MA3MMC )

Pünktlich zur Eröffnung der amerikanischen Märkte sind an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Square in den letzten Tagen hohe Umsätze zu verzeichnen. Im heutigen Handel dominieren in dem Call bisher die eingehenden Verkaufsorders. Die Square-Aktie legt 0,9% auf 223,35 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. ( WKN MA7CN8 )

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. statt. Unserem Händler werden von den Derivateanlegern ausschließlich Kauforders übermittelt. Bis zum Mittag klettert die Volkwagen-Aktie um 0,8% auf 210 Euro.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf Harley Davidson ( WKN MC2VZW )

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Kult-Motorradhersteller Harley Davidson steigen die Anleger in Stuttgart vor dem Wochenende ein. Harley Davidson wird am 4. August seine Quartalszahlen vorlegen. Heute gibt die Aktie 1,7% auf 34,50 Euro nach.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)