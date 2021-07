STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

BioNTech knackt Allzeithoch

Am Donnerstag zeigt sich der DAX den zweiten Tag in Folge leicht stärker und überwindet bei einem Plus von 0,5% wieder die Marke von 15.600 Punkten. Nachdem der gestrige Zinsentscheid der US-Notenbank wenig Neuigkeiten bereithielt, steht heute vor allem die Zahlenflut im Fokus der Anleger.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart legt BioNTech bis zum Mittag 1,3% zu und markiert ein neues Allzeithoch. Gestern hatte der US-Partner Pfizer seine Umsatzprognose für das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff von 26 auf 33,5 Milliarden US-Dollar angehoben. Nun könnte auch BioNTech seinen erwarteten Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar bald anheben.

2. Volkswagen ( WKN: 766403 )

Auch bei der Volkswagen-Aktie, die leicht im Plus notiert, verzeichnen unsere Händler heute viele Orders. Am Morgen hatte Volkswagen verkündet, im ersten Halbjahr ein Rekordergebnis erzielt zu haben. So stieg der Umsatz um fast 35% auf rund 130 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei 11,4 Milliarden Euro. Zudem hob Volkswagen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

3. Infineon ( WKN: 623100 )

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart kann die Infineon-Aktie bis zum Mittag 3,3% zulegen. Zuvor hatte der Konkurrent STMicroelectronics seine Umsatzprognose für das laufende Jahr aufgrund der nach wie vor hohen Chip-Nachfrage erhöht. Zudem sprachen sich in den letzten Tagen die Analysten von Goldman Sachs, Credit Suisse und JP Morgan für den Kauf der Infineon-Aktie aus.

Euwax Sentiment Index

Waren die Stuttgarter Derivateanleger am frühen Morgen noch positiv gestimmt, rutschte der Euwax Sentiment zu Beginn der Haupthandelszeit in den negativen Bereich ab und pendelt seitdem in einer Spanne von 0 bis -25 Punkten. Zur Mittagszeit sind die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend leicht vorsichtig gestimmt.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen ( WKN MA47EG )

In einen Call-Optionsschein auf Volkswagen steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Neben den Quartalszahlen sorgt heute auch die Übernahme von Europcar für Schlagzeilen: Das Unternehmen nahm das VW-Angebot über rund 2,5 Milliarden Euro an, auch der VW-Aufsichtsrat stimmte der Transaktion zu.

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom ( WKN MA3N19 )

Auf die Deutsche Telekom kaufen die Anleger am Donnerstag einen Call-Optionsschein, der bei den Anlegern an der Euwax seil längerem sehr beliebt ist. Alleine im Juni verzeichneten unsere Händler in dem Call beinahe 3.500 Preisfeststellungen. Am Mittag präsentiert sich die Telekom-Aktie mit 17,76 Euro leicht im Minus.

3. Call-Optionsschien auf BioNTech ( WKN MA7SYL )

Neben der Aktie von BioNTech werden in Stuttgart auch mehrere verbriefte Derivate auf das Mainzer Unternehmen sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein statt, in dem laut Aussage unseres Händler die eingehenden Kauforders dominieren.

