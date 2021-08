STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Impfstoff-Aktien im Höhenflug

Am Donnerstag tastet sich der DAX sachte in Richtung seiner Rekordmarke von 15.810 Punkten vor - am Mittag fehlen bei etwa 15.700 Punkten nur rund 100 Zähler. Schwung verleihen dem deutschen Leitindex heute unter anderem Adidas, Continental, Merck und Siemens, die nach guten Geschäften im zweiten Quartal optimistischer werden.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN: A2PSR2 )

Die Rekordjagd bei BioNTech nahm gestern noch einmal richtig Fahrt auf: Am Nachmittag schoss die Aktie um mehr als 22% auf 366,60 Euro nach oben. Berichten zufolge will die US-Gesundheitsbehörde dem BioNTech-Impfstoff im September die endgültige Zulassung erteilen. Auch heute führt BioNTech mit Abstand die Liste der meistgehandelten Aktien in Stuttgart an, gibt aber leicht auf 348 Euro nach.

2. Bayer (WKN: Bay001)

Unter regem Handel in Stuttgart verliert die Bayer-Aktie bis zum Mittag über 5%. Zwar zeigte sich Bayer im Zuge der Veröffentlichung der Quartalszahlen zuversichtlich für den Umsatz im Geschäftsjahr 2021. Doch erneute Rückstellungen für mögliche Belastungen im Rechtsstreit um Glyphosat bescherten Bayer im zweiten Quartal einen Verlust von 2,3 Milliarden Euro - und drücken bei den Anlegern scheinbar auf die Stimmung.

3. CureVac ( WKN: A2P71U )

Neben BioNTech ziehen auch die Aktien der weiteren Corona-Impfstoff-Unternehmen in den letzten Tagen spürbar an. So legt CureVac bis zum Mittag über 5% auf 51,80 Euro zu - obwohl der Impfstoff-Kandidat des Tübinger Unternehmens in Studien vergleichsweise schlecht abschnitt und noch keine Zulassung hat. Für neue Phantasie im mRNA-Bereich sorgte zuletzt auch eine milliardenschwere Übernahme von Sanofi in den USA.

Börse Stuttgart auf YouTube

Du hast inzwischen verstanden, in welchen Situationen Du Knock-out-Produkte einsetzen kannst und wie sie funktionieren? Dann wartet jetzt, in Teil 3 unserer Video-Reihe, der nächste Schritt auf Dich: Wir wagen uns nach der ganzen Theorie endlich an die Praxis und zeigen Dir, wie Du ganz einfach Knock-out-Zertifikate findest, die zu Deiner Marktmeinung passen!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ybrk_dwjD9Q

Euwax Sentiment Index

In Stuttgart starteten die Anleger optimistisch in den Tag: Der Euwax Sentiment notierte zwischenzeitlich deutlich über 40 Punkten. Mit dem steigenden DAX wechselten die Derivateanleger laut dem Stuttgarter Stimmungsbarometer aber das Lager - seither setzten sie eher auf fallende Kurse.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Varta ( WKN HR2HG1 )

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat in Stuttgart wird ein Call-Optionsschein auf Varta nach einer Empfehlung gekauft. Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, wonach Varta als Partner von Daimler in den Markt für Autobatterien einsteigen könnte. Nächsten Freitag legt der MDAX-Konzern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor.

2. Call-Optionsschein auf Applied Materials ( WKN MA75YW )

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Applied Materials, der von den Anlegern gekauft wird. Bei aktuell rund 121,50 Euro notiert die Aktie des US-Unternehmens, das Anlagen für die Halbleiterindustrie herstellt, knapp unter dem im April markierten Allzeithoch. In genau zwei Wochen öffnet Applied Materials dann seine Bücher für das abgelaufene Quartal.

3. Faktor-Zertifikat auf Eurofins Scientific ( WKN MA2KY4 )

Wohl ebenfalls einer Empfehlung folgen die Stuttgarter Anleger heute in einem Faktor-Zertifikat auf Eurofins Scientific. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen markiert die Aktie des französischen Laborbetreibers heute mit einem Plus von mehr als 11% ein neues Allzeithoch - und hat damit auf Jahressicht mehr als 81% zugelegt.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)