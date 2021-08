STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

BioNTech kurz vor 400-Euro-Marke

Der verhaltene Wochenstart beim DAX scheint sich auch am Dienstag fortzusetzen: Bei rund 15.770 Punkten notiert der deutsche Leitindex nahezu auf dem Niveau des Vortags, auch die Handelsspanne ist mit bisher rund 50 Punkten eher gering. Neue Impulse liefert womöglich die Bund-Länder-Konferenz, die heute über den künftigen Corona-Kurs entscheidet.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech ( WKN A2PSR2 )

Die Rekordjagd bei BioNTech setzt sich auch in dieser Handelswoche fort: Als meistgehandelter Wert in Stuttgart stieg die Aktie heute zwischenzeitlich auf fast 400 Euro. Bereits gestern konnten die BioNTech-Papiere rund 15% zulegen, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Zahlen zum Umsatz und Ergebnis vorlegte.

2. Bayer ( WKN BAY001 )

Weiter rege gehandelt wird in Stuttgart auch die Bayer-Aktie, die heute rund 0,6% abgibt. Bayer muss in den USA auch im dritten Berufungsverfahren wegen Krebsrisiken des Mittels Glyphosat eine Niederlage hinnehmen: Das Gericht bestätigte ein Urteil, demzufolge Bayer für die Krebserkrankungen eines Ehepaars 86,7 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen soll.

3. Moderna ( WKN A2N9D9 )

Neben BioNTech sorgen die Stuttgarter Anleger auch bei Moderna für viele Orders. Die Aktie des US-Impfstoffherstellers markiert heute bei über 431 Euro ebenfalls ein neues Allzeithoch. Gestern hatte die Schweizer Arzneimittelaufsicht den Corona-Impfstoff von Moderna auch für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren freigegeben.

Euwax Sentiment Index

Die kleinen Bewegungen beim DAX nutzen die Stuttgarter Derivateanleger heute, um sich antizyklisch zu positionieren. Dabei schwankt der Euwax Sentiment von 50 bis -50 Punkten. Am Mittag tendiert das Stuttgarter Stimmungsbarometer im neutralen Bereich. Auch die Anleger an der Euwax warten wohl auf neue Impulse.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Albemarle ( WKN JJ8YEX )

In einem Call-Optionssein auf das amerikanische Chemie-Unternehmen Albemarle nehmen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit und steigen überwiegend aus. Allein gestern fanden in dem Call über 500 Preisfeststellungen statt. Albemarle ist der größte Förderer des begehrten Lithiums. Im frühen Handel erreichte die Aktie bei 198 Euro ein neues All-Time-High.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Aixtron ( WKN MA4YHQ )

Die aufgelaufenen Gewinne nehmen die Anleger an der Euwax ebenfalls in einem Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Aixtron mit. Aixtron erreicht im bisherigen Handel bei 24,74 Euro ein neues 10-Jahreshoch. Der MDAX-Konzern profitiert derzeit von der robusten Nachfrage in der Halbleiterbranche.

3. Call-Optionsschein auf Microsoft ( WKN UH0LJC )

Auf den Software-Giganten Microsoft werden im bisherigen Handelsverlauf einige Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call mit der WKN UH0LJC statt. Wie bereits am Vortag überwiegen dabei die eingehenden Kauforders. Die Microsoft-Aktie notiert am Mittag 0,6% höher bei 246,70 Euro.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)