Tapering-Ängste schicken DAX auf Talfahrt

Am Donnerstag muss der deutsche Leitindex deutliche Verluste hinnehmen. Zum Mittag rutscht der Index sogar unter die Marke von 15.700 Punkten und notiert rund 1,7% leichter. Marktbeobachtern zufolge belastet das aktuelle Fed-Sitzungsprotokoll die Märkte. Wie aus dem Protokoll hervorgeht, beschäftigt sich die Fed mit einem möglichen Ende der ultralockeren Geldpolitik - dem sogenannten Tapering.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Nel ASA ( WKN A0B733 )

Für die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Konzerns Nel ASA geht es am Donnerstag um über 8% gen Süden. Das Unternehmen legte heute seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor - während der Umsatz zulegt, verzeichnet die Firma aber auch einen operativen Verlust von knapp 150 Millionen NOK.

2. Daimler ( WKN 710000 )

In einem schwachen Marktumfeld geben auch die Aktien der Automobilhersteller im DAX nach. Für Daimler-Papiere geht es um rund 2,2% in den negativen Bereich. Das Unternehmen plane Medienberichten zufolge eine Verlängerung der Kurzarbeit im Werk in Bremen. Der anhaltende Chipmangel sorgt dafür, dass Autos nicht fertig gebaut werden können.

3. BASF ( WKN BASF11 )

Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht am Vormittag auch die Aktie des Chemie-Riesen BASF. Die Aktie verliert stärker als der breite Markt und muss rund 2,8% abgeben. Steigende Corona-Fallzahlen in Asien könnten für erneute Lieferengpässe sorgen - das belastet auch den Zykliker aus Ludwigshafen.

Euwax Sentiment Index

Nach den Kurseinbrüchen im DAX signalisiert der Euwax Sentiment einen antizyklischen Einstieg der Stuttgarter Derivateanleger. Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf durchgängig im positiven Bereich.

Trends im Handel

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen ( WKN MA7CN8 )

Auf Volkswagen werden heute mehrere Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Discount-Call-Optionsschein (WKN MA7CN8) statt. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 245 Euro, der Basispreis bei 220 Euro. Sofern die Volkswagen-Aktie am Bewertungstag auf oder über 245 Euro notiert, können Anleger unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses eine maximale Auszahlung von 2,50 Euro erhalten. Die Volkswagen-Aktie gibt in einem schwachen Marktumfeld 1,6% auf 193,38 Euro nach.

2. Knock-out-Call auf Gerresheimer ( WKN CP4Y51 )

Aus einem Knock-out-Call auf Gerresheimer steigen die Stuttgarter Derivateanleger aus. Gerresheimer bietet breitgefächerte Verpackungslösungen für die Pharma-, Gesundheits-, Wellness- und Biotech-Branche her. Die Aktie von Gerresheimer gibt 0,8% auf 88,15 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom ( WKN MA3N19 )

Der Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird auch im bisherigen Handelsverlauf sehr rege an der Euwax gehandelt. Wie an den Vortagen dominieren weiterhin die eingehenden Verkaufsorders. Für die T-Aktie geht es 2% auf 18,48 Euro abwärts.

