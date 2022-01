STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Käufe in Commerzbank-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding ( WKN MA92PT )

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden an der Euwax in einem Call auf Porsche statt. Unser zuständiger Händler auf dem Börsenparkett erhält dabei fast ausschließlich Kauforders. Bis zum Mittag legt die Porsche-Aktie um über 1% auf 90,80 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Commerzbank ( WKN JN8ALA )

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Derivateanlegern in Stuttgart zur Wochenmitte gekauft. Die Commerzbank-Aktie selbst knackte gestern ihr bisheriges 52-Wochenhoch von Mitte November. Auch heute geht es für die im MDAX notierte Aktie weiter um 2,5% auf 7,49 Euro nach oben.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA ( WKN MA8D33 )

Auch auf NVIDIA kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Der amerikanische Halbleiterhersteller ist auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vertreten. Die wichtige Technologie-Messe findet vom 5. bis 7. Januar statt. Für die NVIDIA-Aktie geht es 1,4% auf 255,75 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Pendelte der Euwax Sentiment in der ersten Handelsstunde um die Nulllinie herum, rutschte er mit den steigenden Notierungen im DAX deutlich ins negative Terrain ab. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen dem DAX kurz vor seinem Allzeithoch wohl keine neuen Bestmarken zu.

