STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf Microsoft gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft ( WKN MA9SCD )

Das mit Abstand meistgehandelte Produkt an der Euwax ist am Freitag ein Call-Optionsschein auf Microsoft. Unsere Händler verzeichnen in dem Call auf den Software-Riesen ausschließlich Kaufaufträge. Am 22. Januar wird Microsoft seine neuen Quartalszahlen vorlegen. Vor dem Wochenende notiert die Microsoft-Aktie bei 278,50 Euro rund 0,4% fester.

2. Call-Optionsschein auf NVIDIA ( WKN MA8D33 )

Auch auf NVIDIA kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Während die NVIDIA-Aktie auf Jahressicht mehr als 140% zulegen konnte, präsentiert sie sich im heutigen Handel mit 250,60 Euro beinahe unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding ( WKN MA92PT )

An der Euwax dominieren in einem Call-Optionsschein auf Porsche ebenfalls die eingehenden Kauforders. Die Aktie des neuen DAX-Mitglieds hat auf Jahressicht über 60% zugelegt und notiert am Mittag bei 91,30 Euro geringfügig im negativen Bereich.

Euwax Sentiment Index

Waren die Stuttgarter Derivateanleger am Morgen noch optimistisch gestimmt, drehte die Stimmung gegen 10:30 Uhr. Seither bewegt sich der Euwax Sentiment durchgängig im negativen Bereich. Anscheinend agieren die Stuttgarter Derivateanleger vor dem bevorstehenden Wochenende zunehmend vorsichtiger.

Börse Stuttgart auf YouTube

Für die Aktien der Big Tech-Konzerne aus den USA gab es ja schon so einige Kürzel - von ursprünglich FANG bis hin zu FANMAG. Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, kreiert mit Richy nun eine ganz neue Bezeichnung für die Tech-Aktien: MANAMANA. Vorhang auf für eine beeindruckende Performance des Lieds aus der Muppet Show und - viel wichtiger - die Frage, welche dieser Aktien (Microsoft, Amazon, NVIDIA, Apple, Meta, Alphabet, Netflix, Adobe) aktuell attraktiv erscheint.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Qvc0Iu_7azI

