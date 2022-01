STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Calls auf DAX-Aktien

Trends im Handel

1.Knock-out-Call auf Sartorius ( WKN KE7XQ7 )

Am Dienstag finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Sartorius statt. Die Derivateanleger steigen in den Call auf den Laborlieferanten für die biopharmazeutische Industrie ein. Sartorius wird am 1. Februar seinen Jahresabschluss für 2021 präsentieren. Bis zum Mittag geht es für die Aktie knapp 1% auf 510 Euro aufwärts.

2.Call-Optionsschein auf BASF ( WKN MA698Y )

Auch in einen Call-Optionsschein auf BASF steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Der DAX-Konzern verkündete zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu drei Milliarden Euro. Das Programm startet in diesem Januar und soll bis zum Jahresende 2023 laufen. Heute legt die BASF-Aktie um 0,9% auf 66,90 Euro zu.

3.Faktor-Long-Zertifikat auf Daimler Truck ( WKN MD0KB9 )

Ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den Börsenneuling Daimler Truck wird von den Anlegern im bisherigen Handelsverlauf ausschließlich gekauft. Für die seit 10. Dezember 2021 notierte Aktie, geht es 1,9% auf 33,90 Euro bergauf.

Nach einem positiven Start drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer gegen 9 Uhr in den negativen Bereich. Angesichts der steigenden Notierungen im DAX agieren die Derivateanleger in Stuttgart nun wieder vorsichtiger. Ein Überwinden der Marke von 16.000 Punkten scheinen sie dem deutschen Leitindex laut Euwax Sentiment heute nicht zuzutrauen.

Nullrunde für den S&P 500? Wenn es nach den Prognosen von Byron R. Wien, Vice Chairman beim Vermögensverwalter Blackstone geht, tritt das 2022 ein. Denn starke Unternehmensgewinne treffen vermutlich auf steigende Zinsen. Zudem Gold auf Rekordjagd und die Ölsorte WTI gar bei 100 Dollar? Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas blickt auf die Prognosen und verrät wie sich die BNP-Anleger positionieren.

