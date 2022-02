STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Call auf Medizintechnikkonzern

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical ( WKN KE8UZA )

Einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Für die Aktie von Intuitive Surgical geht es am Donnerstag über 5% auf 252,60 Euro aufwärts.

2. Call-Optionsschein auf Applied Materials ( WKN SF6F4H )

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Applied Materials, der von den Anlegern gekauft wird. Nächsten Mittwoch wird der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie seine Quartalszahlen vorstellen. Am Mittag notiert die Aktie mit 125,50 Euro nahezu unverändert.

3. Knock-out-Call auf Porsche ( WKN MA6LTP )

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf die Porsche Automobil Holding statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern verkauft. Die Porsche-Aktie notiert mit 86,72 Euro geringfügig im positiven Bereich.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX zu Handelsbeginn am Ausbruch über die Marke von 15.60 Punkten scheiterte, liegt das Stuttgarter Stimmungsbarometer überwiegend im negativen Bereich. Die Derivateanleger an der Euwax agieren seither offensichtlich sehr vorsichtig.

Börse Stuttgart auf YouTube

Und schon wieder nimmt der NFT-Hype in den letzten Wochen gehörig Fahrt auf - überall ist die Rede von der Krypto-Kunst, jeder will plötzlich damit reich werden. Wir nähern uns dem Thema wie immer ganz unaufgeregt und dieses Mal mit dreifacher hochkarätiger Unterstützung von Mirco alias Bitcoin2Go, Thomas dem Sparkojoten und Christian W. Röhl. Zusammen mit Richy diskutieren sie, ob NFTs den Kunstmarkt sowie die Gaming-Branche revolutionieren - und im Sinne des Metaverse ganz neue Möglichkeiten für Investments bieten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8Vtku8jIjbk

Disclaimer:

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

