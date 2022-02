STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Commerzbank zurück in der Gewinnzone

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank ( WKN JN8ALA )

Die Derivateanleger an der Euwax verkaufen einen Call-Optionsschein auf die Commerzbank und nehmen offensichtlich ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Die Commerzbank legte heute ihre Geschäftszahlen für 2021 vor und konnte mit einem Konzernergebnis von 430 Millionen Euro zurück in die Gewinnzone kommen. Daraufhin legt die Commerzbank-Aktie in der Spitze über 6% auf 9,15 Euro zu. Zuletzt notierte die Aktie Ende 2018 auf diesem Niveau.

2. Call-Optionsschein auf AXA ( WKN MD1LXD )

Bei den Optionsscheinen finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf AXA statt. Der Call auf den Versicherer wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Nächsten Donnerstag wird AXA seine Geschäftszahlen für 2021 vorlegen, im Vorfeld notiert die Aktie heute mit 27,14 Euro knapp 2% niedriger.

3. Knock-out-Call auf Varta ( WKN UH668C )

Am Donnerstag steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Knock-out-Call auf Varta ein. Medienberichten zufolge will der Batteriehersteller bis 2030 insgesamt 33 Millionen Euro in seinem Forschungsstandort in Graz investieren. Am Donnerstag verliert die Varta-Aktie 1,3% auf 93,10 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start liegt das Stuttgarter Stimmungsbarometer überwiegend im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen am Mittag für den heutigen Tag offenbar von keiner weiteren Erholung im DAX aus.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die Finanzmärkte sind nervös und schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Spitzt sich die Krise in der Ukraine weiter zu oder lässt sich eine diplomatische Lösung herbeiführen? Was hinter den möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen steckt, welche Folge es für Deutschland hätte und wie die Finanzmärkte mit der Situation umgehen, verrät Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QJpJos_g_TU

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)