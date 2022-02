STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf DAX-Schwergewicht gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Linde ( WKN KB4EWN )

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Knock-out-Call auf Linde statt. Der Call wird fast ausschließlich gekauft. Im DAX ist Linde mit einer Gewichtung von 8,9% derzeit die am stärksten gewichtete Aktie. Am Mittag notiert die Linde-Aktie bei 264,70 Euro knapp 1% schwächer.

2. Call-Optionsschein auf Commerzbank ( WKN UE7VB3 )

Die positiven Geschäftszahlen der Commerzbank für das vergangene Jahr lassen die Bankaktie weiter steigen. Im frühen Handel konnte die Aktie bis auf 9,50 Euro zulegen. So hoch notierte die Commerzbank-Aktie zuletzt im September 2018. Die Stuttgarter Derivateanleger setzen am Montag auf eine weiter steigende Commerzbank-Aktie und kaufen einen Call-Optionsschein auf die Bank.

3. Call-Optionsschein auf Apple ( WKN MA93MS )

In einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple steigen die Stuttgarter Derivateanleger ebenfalls ein. Die Apple-Aktie bewegt sich seit Jahresanfang in einer Bandbreite von rund 140 zu 155 Euro. Heute notiert die Aktie mit 146,30 Euro leicht im negativen Bereich.

Euwax Sentiment Index

Während der DAX im morgendlichen Handel kontinuierlich an Wert verliert, sind sich die Stuttgarter Derivateanleger uneins über die weitere Entwicklung des deutschen Leitindex. Das Stuttgarter Stimmungsbarometer bewegt sich in einem recht engen Korridor von 20 bis -20 Punkten.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die Finanzmärkte sind nervös und schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Spitzt sich die Krise in der Ukraine weiter zu oder lässt sich eine diplomatische Lösung herbeiführen? Was hinter den möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen steckt, welche Folge es für Deutschland hätte und wie die Finanzmärkte mit der Situation umgehen, verrät Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=QJpJos_g_TU

