Uniper-Call wird nach der Kurserholung verkauft

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Uniper ( WKN MA4Y5Z )

Ein Faktor-2X-Long-Zertifikat auf den deutschen Energiekonzern Uniper wird von den Anlegern an der Euwax verkauft. Uniper verkündete zuletzt, sein Darlehen an der Nord Stream 2 AG in Höhe von knapp einer Milliarde Euro vollständig abzuschreiben. Zusätzlich werden keine Investitionen mehr in Russland getätigt und die Mehrheitsbeteiligung an dem russischen Kraftwerksbetreiber PAO Unipro soll veräußert werden. Die Aktie notiert mit 24,08 Euro heute geringfügig im Minus. Jedoch konnte sie sich von ihrem Tief am 7. März bei 16,24 Euro ordentlich erholen.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Alibaba ( WKN MA8BRP )

Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger in ein Faktor-2X-Long-Zertifikat auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba ein. Gestern legten viele Aktien aus China unter hohen Umsätzen sehr stark zu. Die Alibaba-Aktie allein ist von ca. 70 Euro ausgehend auf über 95 Euro gestiegen. Die Aktie konsolidiert heute und liegt mit über 3% bei 91,50 Euro im negativen Bereich.

3. Knock-out-Call auf Siemens Healthineers ( WKN KB07MF )

Ein Call-Optionsschein auf Siemens Healthineers wird von den Anlegern an der Euwax sehr rege gehandelt. Die Derivateanleger kaufen überwiegend den Knock-out-Call. Die Aktie des Medizintechnikanbieters notiert knapp 1,3% schwächer bei 56,20 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX zu Handelsbeginn die Marke von 14.500 Punkte nicht überwinden konnte, setzen offensichtlich auch die Stuttgarter Derivateanleger auf eine Konsolidierung des deutschen Leitindex. Erst als der DAX unter die Marke von 14.300 Punkte fiel, kehrte der Euwax-Sentiment in den positiven Bereich zurück.

