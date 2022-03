STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf amerikanische Baumarktkette gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Lowes ( WKN MA9S15 )

Seit gestern Nachmittag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die amerikanische Baumarktkette Lowes ein. Lowes betreibt mit seinen 300.000 Beschäftigten über 2.150 Baumärkte in den USA und Kanada. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Lowes einen Umsatz von 96,3 Milliarden US-Dollar. Für die Aktie geht es 1,5% auf 196,75 Euro aufwärts.

2. Call-Optionsschein auf K+S ( WKN MD229F )

Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein auf K+S statt. Wie bereits an den vorherigen Handelstagen steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in den Call ein. Für die Aktie geht es nach zwei Verlusttagen heute über 3% auf 26,40 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf United Health ( WKN MD14WP )

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health steigen die Anleger an der Euwax ein. United Health wird am 14. April seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie verliert heute 1,1% auf 456 Euro.

Euwax Sentiment Index

Nach einem negativen Start hat sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer im positiven Bereich festgesetzt. Nach den heutigen Kursverlusten im DAX gehen die Derivateanleger an der Euwax anscheinend wieder von steigenden Notierungen aus.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)