STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen RWE-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE ( WKN MD1UY7 )

Zum Wochenauftakt kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Essener Energiekonzern RWE. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet RWE ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 3,6 und 4 Milliarden Euro. Allein der Offshore-Windbereich soll 1,35 bis 1,6 Milliarden Euro dazu beitragen, der Bereich Kohle- und Kernenergie noch zwischen 650 und 750 Millionen Euro. Heute notiert die RWE-Aktie mit 41,37 Euro nahezu unverändert.

2. Call-Optionsschein auf K+S ( WKN MD229F )

Auf den Düngemittelproduzenten K+S verkaufen die Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Wie bereits am Freitag nehmen die Anleger offensichtlich die aufgelaufenen Kursgewinne in dem Call mit. Die Analysten von JP Morgan stuften K+S in der letzten Handelswoche von Underweight auf Overweight um zwei Stufen herauf. Auch das Kursziel wurde von 12,50 Euro auf 44,50 Euro nach oben gesetzt. Am Vormittag erreichte die K+S-Aktie mit 33,04 Euro ein neues Mehrjahreshoch.

3. Call-Optionsschein auf Apple ( WKN MD12U6 )

In einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Auch in der vorherigen Handelswoche wurde der Call fast ausschließlich gekaut. Apple wird am 28. April seine Quartalszahlen vorlegen. Heute geht es für die Aktie 1,2% auf 154,20 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich zu Wochenbeginn mit einer Spanne von 40 bis -60 Punkten sehr volatil. Seit der DAX im Lauf des Vormittags in einer engen Spanne von knapp 50 Punkte verharrte, schaffte es das Stuttgarter Stimmungsbarometer deutlich in den positiven Bereich - und signalisiert damit nun optimistische Derivateanleger.

Börse Stuttgart auf YouTube

Trading von Aktien muss nicht immer hochriskant, spekulativ und eine Wissenschaft für sich sein - das beweist Michael Flender als @Goldesel Trading & Investing bereits seit vielen Jahren. Er verrät Richy, wie er privat investiert, wie er aussichtsreiche Trades und Aktien erkennt und in welche langweiligen Dividenden-Aktien er die Gewinne am Ende dann steckt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=U-0e6vq-d-I

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)