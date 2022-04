STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf amerikanischen Krankenversicherer wird verkauft

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf United Health ( WKN MD14WP )

Die Derivateanleger an der Euwax verkaufen heute einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health. In der letzten Woche vermeldete United Health ein Umsatzwachstum von 14,2% auf 80,1 Milliarden US-Dollar. Mit 500,60 Euro notiert die Aktie in der Nähe ihres All-Time-Highs aus der letzten Handelswoche bei 504,20 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 13% zugelegt.

2. Knock-out-Call auf E.ON ( WKN MD1R12 )

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf den Energieversorger E.ON am häufigsten gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen in den Call ein. Am 11. Mai wird der Energieversorger die Quartalszahlen fürs erste Quartal 2022 vorlegen. Die E-ON-Aktie notiert mit 10,15 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf Mosaic ( WKN MD3E5B )

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Düngemittelhersteller Mosaic steigen die Anleger an der Euwax ein. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Mosaic bei einem Umsatz von mehr als 12,3 Milliarden US-Dollar ein EBITDA von 3,6 Milliarden US-Dollar erzielen. Die Mosaic-Aktie erreichte gestern mit 74,13 Euro ein neues All-Time-High. Heute gibt die Aktie auf 70,74 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Mittwoch in den negativen Bereich, während der DAX über die Marke von 14.300 Punkte zulegen konnte. Im weiteren Handelsverlauf notiert der Euwax Sentiment weiterhin im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen aktuell offenbar von einem wieder fallenden DAX aus.

Börse Stuttgart auf YouTube

Wenn es in den letzten Monaten einen Trend an der Börse gab, dann doch Nachhaltigkeit & ESG, oder? Überall ist die Rede von erneuerbaren Energien, von guten Arbeitsbedingungen und letztlich einer besseren Welt. Die entscheidende Frage: Spiegelt sich das auch bei den Aktien der Unternehmen wider? Oder ist man im Jahre 2022 mit Aktien, die einen schlechten Ruf genießen und im Zweifel eher gegen als für den Klimawandel sprechen, tatsächlich besser dran? Genau dieser Frage geht unser singender Investor & Buchautor Christian W. Röhl von echtgeld.tv heute nach - mit mindestens einer spannenden Erkenntnis zu den Sünden-Aktien

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=wHDBo_HhDkI

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)