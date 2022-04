STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Öl-Aktien vor Superzyklus?

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Alphabet ( WKN MA7R06 )

Zum Wochenauftakt verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Alphabet. Morgen wird der Tech-Konzern seine Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen Umsatz von über 68 Milliarden US-Dollar, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einer Steigerung von knapp über 23% entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie soll den Analysten zufolge von 112,20 US-Dollar im Vorjahr auf nun 116,09 US-Dollar steigen. Am Montag tritt die Alphabet-Aktie bei etwa 2.210 Euro zunächst auf der Stelle.

2. Call-Optionsschein auf The Mosaic ( WKN MD3E5B )

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Call-Optionsschein auf The Mosaic, der von den Anlegern gekauft wird. Mosaic gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Phosphat und Kali, die als Zugaben für Dünger sowie für Tierfutter eingesetzt werden. Nachdem die Mosaic-Aktie in den letzten drei Monaten über 73% zulegen konnte, war in den letzten Tagen etwas die Luft raus: Auf Wochensicht steht ein Minus von knapp 13% auf dem Kurszettel.

3. Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell ( WKN HB47AL )

Auch ein Call-Optionsschein auf Royal Dutch Shell steht bei den Derivateanlegern in Stuttgart heute auf der Einkaufsliste. Diesen kaufen die Anleger bereits seit längerem überwiegend. Letzte Woche hatten die Analysten von JPMorgan das Kursziel für die Shell-Aktie angehoben und sie weiterhin zum Kauf empfohlen. Ihrer Ansicht nach stehen Öl-Aktien am Beginn eines mehrjährigen Superzyklus. Heute gibt die Shell-Aktie bis zum Mittag rund 3,5% auf 24,19 Euro ab.

Euwax Sentiment Index

Direkt zum Start in die neue Handelswoche linste der DAX nochmal über die Marke von 14.000 Punkten - konnte diese jedoch nicht halten. Angesichts der Verluste beim deutschen Leitindex bewegt sich der Euwax Sentiment weitestgehend im positiven Bereich. Die Stuttgarter Anleger setzen heute also eher auf einen wieder steigenden DAX.

