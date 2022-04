STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Alphabet-Call nach Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Alphabet ( WKN MA7R06 )

Die Derivateanleger an der Euwax steigen heute in einen Call-Optionsschein auf Alphabet ein. Der Google-Mutterkonzern veröffentlichte gestern seine ersten Quartalszahlen. Alphabet konnte bei einem Umsatz von 68 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 16,4 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Der Gewinn je Aktie liegt bei 24,62 USD. Die Analysten hatten einen höheren Gewinn je Aktie erwartet. Für die Aktie von Alphabet geht es heute über 3% auf 2.162 Euro bergab.

2. Call-Optionsschein auf RWE ( WKN MD1UY7 )

Die Anleger steigen am Mittwoch außerdem in einen Call-Optionsschein auf den RWE-Konzern ein. Für den Energiekonzern geht es mit dem angestrebten Ausbau für alternative Energie weiter voran, so wurde der Braunkohle-Tagebau nahe Inden um einen Solarpark mit einer Spitzenkapazität von 14,4 Megawatt erweitert. Für die RWE-Aktie geht es um 1,9% auf 39,87 Euro aufwärts.

3. Knock-out-Call auf Tesla ( WKN TT8MLK )

Auf Tesla werden zur Wochenmitte zwei Knock-out-Calls sehr rege gehandelt. Der am häufigsten gehandelte Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Elon Musk, CEO von Tesla und aktuell reichste Person der Welt, will die Social-Media Plattform Twitter für 44 Milliarden US-Dollar oder 54,20 US-Dollar je Aktie übernehmen. Für die Tesla Aktie geht heute um knapp 2,6% auf 846,70 Euro aufwärts.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer liegt am Mittwoch, nach einem Zick-Zack-Kurs zu Handelsbeginn, überwiegend im negativen Bereich. Die Derivateanleger an der Euwax gehen offensichtlich, nach den gestrigen Kursverlusten im DAX von weiter fallenden Notierungen aus.

Börse Stuttgart auf YouTube

Disclaimer:

