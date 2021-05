Börse weekly: Ethereum mit Kursexplosion & Streit um Impfstoff-Patente

Für die zweitgrößte Kryptowährung gab es in den letzten Tagen kein Halten mehr... nach der 3.000er Marke hat Ethereum nun die 4.000 Dollar geknackt. Über die Gründe berichtet "Richy" Dittrich in der neuen Folge "Börse weekly" und blickt mit Conny auf eine mögliche Patent-Aussetzung für Corona-Impfstoffe. Was verbirgt sich hinter der Zahl der Woche - 44.7 Mrd. Euro? Die Antwort im wöchentlichen Talkformat.