Börsen-Flashmobs: Müssen Politik und Regulierungsbehörden eingreifen?

Flashmobs gefährden die grundlegende Funktion der Börse. Seit Januar haben sich die Marktteilnehmer mit einem völlig neuen Phänomen auseinanderzusetzen: Massen von Privatanlegern sprechen sich in einschlägigen Internetforen ab, um die Kurse bestimmter Aktien in eine gewünschte Richtung zu treiben. Dass so etwas funktionieren kann, lässt sich eindrucksvoll an den Charts von Aktien wie GameStop oder AMC erkennen. Selbst der Silberpreis ist in den vergangenen Tagen ins Visier dieser konzertierten Aktionen geraten.

„Kleinvieh macht auch Mist!“ Es stellt sich die Frage, ob dieses Sprichwort im genannten Zusammenhang nicht sogar wörtlich zu nehmen ist. Natürlich hat es einen gewissen Charme, wenn sich Kleinanleger zusammentun, um es mit den Großen aufnehmen zu können. Im vorliegenden Fall hatten die konzertierten Aktionen allerdings eher einen ideologischen Hintergrund. Für viele Nutzer der Reddit-Gruppe „Wallstreetbets“ repräsentieren Hedgefonds wie Melvin Capital die Art von Raubtierkapitalismus, der für die Weltfinanzkrise 2008 verantwortlich war. Tatsächlich war ihre Attacke erfolgreich: Melvin Capital musste die zuvor leerverkauften Aktien zu deutlich höheren Kursen eindecken, erlitt dabei Verluste in Milliardenhöhe und musste mittels Notfall-Finanzspritzen gestützt werden.

Dabei sind Leerverkäufe nichts grundsätzlich Schlechtes. Im Gegenteil: Sie sind ein wichtiges Korrektiv an den Börsen, das die zu hohe Bewertung bestimmter Aktien transparent macht. Ein Paradebeispiel der jüngeren Vergangenheit ist Wirecard. Zudem tragen Leerverkäufer zu einem liquideren Handel bei.

Börse ist in erster Linie ein Marktplatz, auf dem sich Unternehmen mit Kapital versorgen können. Müssen aber von nun an alle börsennotierten Unternehmen befürchten, aus ideologischen Gründen oder einfach nur aus einer Laune heraus ins Fadenkreuz eines Anleger-Flashmobs zu geraten, ist diese ureigenste Funktion der Börse gefährdet. Auch gesunde Unternehmen müssen solche konzertierten Aktionen fürchten, denn das Kursbeeinflussungspotenzial funktioniert nicht nur in der Aufwärtsrichtung, sondern auch abwärts. Insofern bergen solche konzertierten Aktionen ein systemisches Risiko. Hier sind also Aufsichtsbehörden und die Politik gefragt. Eine Regulierung muss aber unbedingt nicht nur für die kleinen, sondern auch für die großen Player gelten.

Ein weiteres Problem ist das Klientel, aus dem sich der Flashmob rekrutiert. Viele dieser Anleger haben erst im Laufe des Pandemie-Jahres 2020 an die Börse gefunden. Apps wie Robinhood oder Trade Republic machen es kinderleicht, innerhalb von ein paar Sekunden mit nur wenigen Klicks Kleinstpositionen von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Börse als Zeitvertreib sozusagen. Die mangelnde Erfahrung sowie die Unbedarftheit wird bei vielen dieser Anleger aber zu einem bösen Erwachen führen. Denn aus dem bekannten Börsenmuster „Pump and Dump“ folgt unweigerlich: „Den Letzten beißen die Hunde!“. Der Absturz nach der Kursexplosion bei GameStop spricht Bände.

Möglicherweise sind Börsen-Flashmobs nur ein vorübergehendes Phänomen. Das systemische Risiko ist aber zu groß, um einfach abzuwarten. Politik und Regulierungsbehörden sind dringend aufgerufen, Leitplanken zu installieren, die aber nicht nur für Kleinanleger, sondern auch für große Player gelten müssen. Denn auch Hedgefonds können ihre Marktmacht missbrauchen. Dass die Kursverwerfungen einzelner Aktien den Gesamtmarkt ins Wanken bringen können, glauben wir indes aber nicht.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: Everett Collection / Shutterstock.com

Diese Publikation wurde von der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information! Mit den Publikationen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Publikationen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Publikationen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Publikationen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern, solche Meinungsäußerungen müssen nicht publiziert werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wider und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien, die besprochen werden, selber investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, der der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, finden zu keinem Zeitpunkt statt.