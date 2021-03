Börsen-Oma Beate Sander: So setzt Sohn Uwe die Börsenstrategie fort

Börsenmillionärin Beate Sander wird uns mit ihrer Leidenschaft für die Börse noch lange in Erinnerung bleiben. Jetzt tritt Sohn Uwe in ihre Fußstapfen und möchte das Hobby Börse weiter ausbauen. Wie er das Depot seiner Mutter weiterführt, von welchen Aktien er sich getrennt hat und was er Börsenneulingen rät - hier seine Einschätzungen im Interview mit Börse Stuttgart TV.