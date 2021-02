Börsenboom beschert Deutscher Bank ersten Gewinn seit 2014

- von Patricia Uhlig und Tom Sims

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat aus seiner Sicht gute Gründe für Millionenboni an seine Investmentbanker.

Nur dank der Zuwächse im Kapitalmarktgeschäft erzielte das größte deutsche Geldhaus im vergangenen Jahr den ersten Gewinn seit 2014, und das mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Das weniger riskante Geschäft mit Privat- und Firmenkunden zeigt dagegen nach wie vor Schwächen. Sewing betonte bei der Präsentation der Zahlen am Donnerstag, der Großteil der Erträge sei nachhaltig. An der Börse nahm man ihm dies aber nicht richtig ab, obwohl Analysten Sewing und seinem Team Fortschritte bescheinigten. Die Aktie fiel um rund zwei Prozent und war zeitweise größter Verlierer im Dax.

"Nach sechs Quartalen des Umbaus sind wir weiter als geplant – trotz einer globalen Pandemie", sagte Sewing. "Wir sind auf einem wirklich guten Weg." Ein "sehr guter Start" ins neue Jahr bestärke den Vorstand in dieser Zuversicht. Unter dem Strich erwirtschaftete die Bank 2020 einen Überschuss von 113 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte wegen des Umbaus noch ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Auch für dieses Jahr strebt das Institut einen Nettogewinn an. Aktionäre sollen dann auch wieder eine Dividende erhalten.

Sewing hob vor allem Fortschritte im Investmentbanking hervor - ausgerechnet in der Sparte, die er eigentlich im Zuge des Umbaus schrumpfen wollte. Die Bank habe gegenüber US-Rivalen Marktanteile zurückerobert, wichtige Kunden machten wieder mehr Geschäfte. "All das macht uns zuversichtlich, dass unsere Ertragszuwächse zu einem großen Teil nachhaltig sind – auch wenn sich die Märkte dieses Jahr ein Stück weit normalisieren dürften", sagte Sewing. Eine Änderung an der im Sommer 2019 kommunizierten Strategie bedeute das Widererstarken des Investmentbanking nicht. "In unserem Kapitalmarktgeschäft geht es nicht um Wertpapierhandel als Selbstzweck", betonte Sewing. "Wir haben uns da gesteigert, was wir künftig als Kerngeschäft sehen." Auch in den anderen Sparten liege die Bank im Plan.

De facto war das Investmentbanking aber die einzige Sparte, in der die Erträge stiegen - und das gleich um ein Drittel. Der Handel mit Anleihen und Währungen brummte, Unternehmen und Staaten hatten wegen der Corona-Krise mehr Beratungsbedarf und waren an den Kapitalmärkten aktiver. Vor Steuern verdiente die Bank in dem Bereich 3,2 Milliarden Euro (2019: 502 Millionen Euro). Das war drei Mal so viel, wie sie im gesamten Konzern vor Steuern erzielte.

MEHR RISIKOVORSORGE FÜR FAULE KREDITE

Milliardenhohe Verluste häufte das Institut in der Abbaubank an, in der sie nicht mehr gewünschte Vermögenswerte ausgelagert hat. Diese Wertpapiere werden verkauft oder laufen aus, hierbei entstehen oftmals Verluste. Auch die Privatkundenbank schloss das Jahr in den roten Zahlen ab. Vor Steuern stand ein Verlust von 124 Millionen Euro, er war jedoch nur halb so hoch wie 2019. Im Privat- und Firmenkundengeschäft kämpft die Deutsche Bank - wie ihre Wettbewerber in der Euro-Zone - seit Jahren mit den ultraniedrigen Zinsen, die Ertragswachstum schwer machen. Hinzu kamen im vergangenen Jahr mehr Belastungen durch drohende Kreditausfälle. Die Risikovorsorge stieg auf 1,8 Milliarden Euro - das war eine Milliarde mehr als 2019 nötig waren.

Insgesamt legten die Gesamterträge 2020 um vier Prozent auf 24,03 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig gingen die Kosten um 15 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro zurück. An dem Ziel einer Eigenkapitalrendite von acht Prozent bis 2022 hielt Sewing fest. Um diese Kennziffer, die Ende 2020 bei gerade einmal 0,2 Prozent lag, zu steigern, will die Bank die Kosten um weitere Milliarden senken. Weltweit baut das Institut 18.000 Jobs ab, Abteilungen wie der Aktienhandel wurden geschlossen, in Deutschland machen zahlreiche Filialen zu.

KRITIK AN DÜRREM AUSBLICK

Analyst Michael Rohr von der Ratingagentur Moody's stimmen die Ergebnisse optimistisch. Die Bank habe bei den Erträgen und den Kosten gute Fortschritte erzielt und sei so in der Lage, die Herausforderungen der weltweiten Pandemie zu meistern. Auch Portfoliomanager Benjardin Gärtner von der Fondsgesellschaft Union Investment, einer der Großinvestoren der Bank, äußerte sich positiv. "Insgesamt lässt sich Herrn Sewing und seinem Team nach vielen sehr schwierigen Jahren in 2020 ein nennenswerter Fortschritt bescheinigen."

Die Analysten der Citi urteilten dagegen, die Ergebnisse der Deutschen Bank seien "anständig", aber wahrscheinlich nicht nachhaltig, da sie auf Einmaleffekten beruhten und der Ausblick nicht detailliert genug sei. Auch die Experten von Raiffeisen Research merkten an, die Bank habe vor allem von einem starken Handelsgeschäft profitiert, zu dem die Kursschwankungen an den Börsen in der Pandemie-Zeit beigetragen hätten.