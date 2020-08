Börsencrash! So bereitest du dich ideal vor!

So oder so: Der nächste Börsencrash ist nur eine Frage der Zeit. Ob es Wochen sind, Monate oder vielleicht auch Jahre, irgendwann werden die Börsen erneut stark korrigieren. Die Vergangenheit ist ein hervorragender Indikator dafür, dass es bei ausgewachsenen Crashs eine gewisse Regelmäßigkeit gibt.

Deshalb sollten sich Foolishe Investoren eines überlegen: Wie bereite ich mich auf eine solch volatile Phase ideal vor? Eine Frage, der wir heute einmal mit drei wertvollen Tipps auf den Grund gehen wollen.

1. Halte stets etwas Cash auf der Hand

Wenn es zu einem Börsencrash kommen sollte, ist es generell ratsam, eher das Potenzial als die Bedrohung zu sehen. Es gibt zwar Ausnahmen, beispielsweise das Erreichen der Ruhestandsaltersgrenze. Ansonsten können Foolishe Investoren einen Börsencrash jedoch nutzen, um günstiger an starke Aktien zu kommen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg wird sich das auszahlen.

Um eine solche Chance nutzen zu können, wird man jedoch eines brauchen: Cash auf der Hand. Entsprechend ist es ratsam, sich zur Vorbereitung auf einen Börsencrash stets ein gewisses Cashpolster aufzubauen, das man im Fall der Fälle anzapfen kann.

Solltest du nicht stets zu 100 % investiert sein, so wandelst du im Endeffekt auf den Spuren mindestens eines berühmten Starinvestors: Mit zwischenzeitlich 146 Mrd. US-Dollar in Cash ist dieses Polster bei Warren Buffett zwar sehr groß geworden. Doch auch in anderen Zeiten hielt es das Orakel von Omaha immer ratsam, mindestens 20 Mrd. US-Dollar in Cash vorzuhalten, um notfalls besonders günstig zuschlagen zu können. Cash heißt Flexibilität im Crash und insofern kann Liquidität wichtig sein, um diese Phase bestmöglich zu meistern und zu nutzen.

2. Pflege deine Watchlist!

Cash ist allerdings nur ein Teil einer Formel, wie man eine volatile Phase und einen Börsencrash bestmöglich nutzen kann. Der zweite Teil setzt hingegen bei der konkreten Auswahl der Aktien an. Ein Mittel, das dabei helfen kann, in volatilen und möglicherweise auch leicht emotionalen Phasen besonders handlungsfähig zu bleiben, ist jedoch eine Watchlist.

Zur Vorbereitung auf einen Börsencrash ist es daher ratsam, eine solche bestmöglich zu pflegen. Das heißt, nicht nur zu überprüfen, welche Investitionsthese zu welchem Einstiegskurs ideal erscheint. Nein, sondern auch zu priorisieren, in welche Aktie man im Fall der Fälle idealerweise zuerst investieren wollen würde.

Wenn du hier top aufgestellt bist, so wird es dir im Crash einfacher fallen, schnell den Kaufbutton zu tätigen. Eine gute Vorbereitung bei der Watchlist könnte dabei definitiv die halbe Miete sein.

3. Bereite dich mental vor

Cash und Watchlist: Das ist eigentlich bereits ein idealer Mix, um von einem Börsencrash profitieren zu können, und für erfahrene Investoren mag das möglicherweise auch bereits reichen. Es gibt allerdings etwas, das gerade weniger erfahrene Investoren noch tun sollten: Nämlich an ihrem Mindset arbeiten.

Hast du den Börsencrash vom März mitgemacht? Falls ja, weißt du möglicherweise jetzt, wie schwierig es sein kann, in eine Abwärtsspirale hineinzuinvestieren. Häufig werden gute Vorsätze und Pläne dann einfach über Bord geworfen.

Das Arbeiten an deinem Mindset und möglicherweise auch an Krisenbewältigungsmechanismen kann ebenfalls wichtig sein, um in dieser Phase langfristige, erfolgreiche Entscheidungen zu treffen. Glücklicherweise sehen wir gerade jetzt, dass selbst ein starker Einbruch manchmal nur kurzlebiger Natur ist.

Aber auch das Investieren in fixen Intervallen, das Anschauen von Statistiken zum Thema Börsencrash oder auch einfach das Fernbleiben nach getaner Arbeit kann helfen, investiert zu bleiben. Es liegt an dir, dich auch hier ideal vorzubereiten.

Börsencrash? So sieht die ideale Vorbereitung aus!

Wenn es daher um das Thema Börsencrash geht, ist das Halten von Cash, das Pflegen einer Watchlist und das Arbeiten an der eigenen Psyche wichtig, um diese Phase erfolgreich zu überstehen. Ja, sogar von ihr zu profitieren. Den Rest wird im Regelfall die Zeit bringen.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images