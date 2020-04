Börsencrash 2020: Nutze deine Chance, mit Aktien reich zu werden

Vor wenigen Wochen wurden viele Anleger kalt erwischt, als wichtige internationale Börsenindizes auf Talfahrt gegangen sind. Der DAX verlor vom 11.03.2020 auf den 12.03.2020 in der Spitze sogar über 12 % an einem einzigen Tag (Differenz beider Schlusskurse) - eine wirklich heftige Erschütterung am Aktienmarkt, die wohl vielen Investoren als einer der Höhepunkte des Börsencrash 2020 im Gedächtnis bleiben wird.

Auch die Tage zuvor und danach waren an der Börse nichts für schwache Nerven, das gebe ich zu. Nicht wenige Investoren sind sicherlich in Panik verfallen und haben aus Angst, weitere Verluste einzufahren, den Verkaufsknopf gedrückt. Doch Emotionen und überstürzte Handlungen haben an der Börse nichts verloren, denn sie hindern einen daran, ein erfolgreicher Investor zu sein.

So tief die Kurse auch im eigenen Depot sinken, man hat keinen Cent Verlust gemacht, so lange man nicht verkauft. Erst beim Verkauf realisiert man den Verlust unwiderruflich. Geht man bei der Investition von einer langfristigen Erfolgsgeschichte eines großartigen Unternehmens aus, spielt es wirklich keine Rolle, wenn der Kurs um 10, 20 oder 30 % fällt. So lange sich an den fundamentalen Erfolgsaussichten des Unternehmens nichts ändert, können kurzfristige Schwankungen smarten Investoren herzlich egal sein.

Langfristig gesehen wird man mit großartigen Unternehmen großartige Erfolgsgeschichten feiern und sein Vermögen deutlich steigern können. Man kann mit Aktien reich werden - es ist nur eine Frage der Zeit. Vor allem in volatilen Marktphasen kann man Kursstürze dazu nutzen, Anteile an großartigen Unternehmen günstig einzusammeln und den Grundstein für eine vermögende Zukunft zu legen.

Value-Chancen wahrnehmen

Als cleverer Investor sieht man in heftigen Kursschwankungen und -stürzen Chancen. Chancen, die sich oftmals nur ein oder zwei Mal im Leben bieten, zu einem wirklich fairen Preis Anteile an Unternehmen einzusammeln, die wirklich großartig sind.

Stell dir vor, du träumst schon lange von deinem Traumwagen. Sagen wir, dieser Wagen kostet 50.000 Euro und trotz der ganzen Schwärmerei für diesen edlen Sportwagen ist er dir doch zu teuer. Nun stell dir vor, der Wagen würde, ohne ersichtlichen Grund, von einem Tag auf den anderen 30 % günstiger angeboten werden - also für nur 35.000 Euro. Würdest du diese einmalige Gelegenheit nicht auch ergreifen wollen? Also ich schon!

Genauso verhält es sich bei Aktien. Wenn man als Investor beispielsweise schon immer davon überzeugt war, dass Amazon ein großartiges Unternehmen ist und man auch vom Geschäftsmodell völlig überzeugt ist, wieso sollte man nicht bei den Aktien zugreifen, wenn es 30 % Rabatt gibt und für den Nachlass keinen ersichtlichen negativen Grund?

Diese Metapher kann auf eine Vielzahl von großartigen Wachstumsaktien angewendet werden, die in einer Krise verkauft werden, ohne dass sich etwas an den Geschäftsmodellen der Unternehmen dahinter geändert hat.

Sichere dich ab und profitiere

Neben der Chance, Aktien von großartigen Unternehmen zum Schnäppchenpreis einzusammeln, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, dabei sein Risiko zu streuen und sich somit abzusichern.

Man sollte seine Aktienkäufe über verschiedene Branchen, Länder und Unternehmensgrößen diversifizieren. Sein Portfolio sollte man mit etablierten Platzhirschen und Pionieren, die zu den Stars von morgen werden könnten, mischen. Das sorgt für ein frisches Chancen-Risiken-Verhältnis.

Man sollte es nach Möglichkeit vermeiden, bei Kursrückgängen gleich sein gesamtes Geld zu investieren, und außerdem sollte man es vermeiden, auf den richtigen Moment zu warten. Markttiming ist nahezu unmöglich, egal für wie erfahren man sich als Investor hält.

Man sollte seine Geldreserven lieber tranchiert einsetzen und sich somit nach und nach Anteile an seinen Wunschunternehmen sichern. Somit erhält man einen attraktiven Einstandswert durch den Durchschnittskosteneffekt und versucht dabei nicht, den Markt zu timen.

Investieren ist kein Hexenwerk. Man sollte sich lediglich damit beschäftigen, seine Emotionen zu kontrollieren, und etwas Mut mitbringen. Dann steht die Tür in Richtung Reichtum weit offen. Und vielleicht wird es dann auch mal was mit dem edlen Sportwagen - auch ohne Rabatt.

The post Börsencrash 2020: Nutze deine Chance, mit Aktien reich zu werden appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2022 $1940 Call auf Amazon und Long January 2022 $1920 Call auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images