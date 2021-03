Börsencrash? Das hilft dir jetzt sofort!

Befinden wir uns in einer Phase des Börsencrashs? Möglicherweise. Der Rückblick auf die letzten Handelstage hat zumindest gezeigt, dass Tech-Aktien besonders stark eingebrochen sind. Vielleicht ist es daher kein Börsencrash an sich, sondern eher ein Tech-Crash.

Wie auch immer: Falls gerade die Gefühle mit dir durchgehen, lass mich dir eines sagen: Es gibt ein Mittel, das sofort helfen kann. Und dabei geht es heute mal nicht um einen Perspektivwechsel oder das Nachkaufen oder etwas anderes. Nein, es geht um einen tiefen Blick in ganz fundamentale Dinge. In Zeiten eines Börsencrashs ist das möglicherweise wichtiger denn je.

Börsencrash? Das ist die Soforthilfe!

Wenn eine Aktie oder auch ein ganzer Index einbrechen, so ist es natürlich zunächst einmal angebracht, Ruhe zu bewahren. Kleiner Hinweis: Auch das ist nicht der Trick, um den es heute gehen soll. Trotzdem ist das in einer Phase des Börsencrashs natürlich wichtig und öffnet die Augen für das Wesentliche.

Was ist also der Trick, der Soforthilfe verspricht? Ich jedenfalls tue das Folgende: Ich schaue mir die letzten Quartalszahlen eines Unternehmens an. Beziehungsweise blicke auf die Investor-Relations-Seiten des jeweiligen Unternehmens. Das, was ich dabei sehe, ist sehr häufig wirklich beruhigend.

In der Regel stellt man mit Blick auf diese Seiten nämlich fest: Auch wenn es einen Börsencrash gibt, so hat sich an dem Unternehmen und der Investitionsthese nichts verändert. Es gibt vermutlich kaum nennenswerte Dinge, die passiert sind. Das Zahlenwerk ist weiterhin stabil und die Investitionsthese langfristig orientiert vermutlich ebenfalls intakt. Das mag nicht für alle Fälle gelten. Aber, immerhin, für die meisten.

Es ist natürlich angebracht, die eigene Investitionsthese je nach Ansatz näher zu überprüfen. Bei Dividendenaktien kann es beispielsweise angebracht sein, zu schauen, ob die Dividende noch nachhaltig ist. Bei Wachstumsaktien vielleicht, ob das Wachstum in irgendeiner Weise tangiert wird. Aber wie gesagt: In der Regel stellt man fest, dass sich nichts verändert hat.

Das ist die wesentliche Erkenntnis!

Das wiederum ist gleichzeitig auch die wesentliche Erkenntnis. Wenn man als Investor erkannt hat, dass sich bei einem Börsencrash nichts verändert hat außer dem Preis, öffnet das den Blickwinkel für die wesentlichen Dinge. Das Dabeibleiben fällt einem leichter. Aber womöglich auch das Nachkaufen zu einem günstigeren Kursniveau.

Der Blick in die Quartalszahlen und die Unternehmensmeldungen kann daher ein wichtiger Schlüssel sein, um Ruhe zu bewahren. Sowie langfristig orientiert die besten Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist es ja genau das, was du jetzt besser tun solltest. Wie gesagt: Vielleicht befinden wir uns gerade in einem Börsencrash.

