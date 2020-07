Börsencrash Runde 2: Warum mehr Kaufgelegenheiten bevorstehen könnten

Ein zweiter Börsencrash im Jahr 2020 könnte sich in den kommenden Monaten ereignen. Risiken wie eine zweite Welle des Coronavirus und steigende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China könnten zu einem schwachen Gewinnwachstum in vielen Branchen beitragen.

Während dies kurzfristig zu enttäuschenden Renditen führen kann, könnte es langfristig Kaufgelegenheiten bieten. Durch den Kauf qualitativ hochwertiger Unternehmen, die gleichzeitig große Sicherheitsmargen bieten, könntest du von einer wahrscheinlichen langfristigen Erholung der Aktienkurse profitieren.

Ein weiterer Marktcrash

Viele börsennotierte Unternehmen haben seit dem Börsencrash Anfang 2020 eine beeindruckende Erholung erlebt. Es könnte jedoch durch die anhaltenden Risiken für die Weltwirtschaft noch einmal zu einem größeren Einbruch kommen.

Über das Coronavirus ist noch relativ wenig bekannt. Daher ist es vielleicht noch zu früh, um sagen zu können, dass Lockdowns in vielen großen Volkswirtschaften bei der Bekämpfung des Coronavirus erfolgreich sein werden. Ebenso könnten die Spannungen zwischen den beiden Ländern zunehmen, auch wenn es vor der Pandemie offensichtliche Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gab. Dies könnte dazu führen, dass die Stimmung der Anleger unter Druck gerät, was kurzfristig zu fallenden Aktienkursen führen könnte.

Sicherheitsmarge

Während ein weiterer Börsencrash einige Anleger beunruhigen könnte, könnte er langfristig orientierten Anlegern die Möglichkeit bieten, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen, während sie gleichzeitig große Sicherheitsmargen bieten.

Der Kauf einer Aktie mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert kann einem attraktiveren Risiko-Ertrags-Verhältnis gleichkommen, da viele der Risiken, denen sie ausgesetzt ist, möglicherweise bereits eingepreist sind. Daher könnte der Kauf unterbewerteter Aktien ein Mittel zum Aufbau eines soliden Portfolios sein, das gut positioniert ist, um bei einer Erholung der Wirtschaft ein langfristiges Wachstum zu erzielen.

Während eines Börsenabschwungs kann es ein breites Spektrum von Unternehmen geben, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten scheinen. Daher könnte es sich lohnen, deren Finanzkraft zu bewerten und bei der Auswahl der Unternehmen, die du kaufst, selektiv vorzugehen.

Darüber hinaus könnte der Kauf einer breiten Palette von Aktien ein kluger Schachzug sein. Das kann dazu beitragen, dein Portfolio vor schwierigen Handelsbedingungen für bestimmte Unternehmen und Sektoren in einer schweren Zeit zu schützen.

Potential zur Erholung

Ein Börsencrash ist kein besonders ungewöhnliches Ereignis. Die Aktienkurse haben auch in der Vergangenheit in kurzer Zeit starke Einbrüche erlebt. Die wichtigste Erkenntnis für Anleger ist, dass sich der Aktienmarkt von seinen Bärenmärkten immer wieder erholt und Rekordhochs erreicht hat.

Daher ist selbst bei einem weiteren Rückgang der Aktienkurse in naher Zukunft eine Erholung sehr wahrscheinlich. Durch den Kauf einer Reihe von Unternehmen, die große Sicherheitsmargen bieten, könntest du in den kommenden Jahren höhere Renditen erzielen, wenn sich die Stimmung der Anleger und die Gewinne der Unternehmen allmählich verbessern.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 03.07.2020 auf Fool.com.au veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool Australien hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images