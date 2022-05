Börsengang Engel & Völkers Digital Invest: Das hat das Unternehmen jetzt vor

Der Angebotspreis der digitalen Investmentplattform für Immobilien Engel & Völkers Digital Invest war bei 14,00 Euro festgelegt worden. Das liegt in der Mitte der Preisspanne des Angebots von 13,50 Euro bis 14,50 Euro je Angebotsaktie. Der erste Kurs lag bei 13,97 Euro. Co-CEO Marc Laubenheimer zeigte sich zufrieden mit dem IPO. Wie die Mittel aus dem Börsengang genutzt werden sollen und was Aktionäre in Zukunft vom Unternehmen erwarten können, mehr dazu im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE000A3DD6W5