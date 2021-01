Börsengang von Auto1 wird mindestens 1,5 Mrd Euro schwer

Berlin (Reuters) - Der Börsengang der Gebrauchtwagenplattform Auto1 soll mindestens 1,5 Milliarden Euro schwer werden.

Die Preisspanne liege bei 32 bis 38 Euro je Aktie, kündigte der vor neun Jahren gegründete Betreiber von "wirkaufendeinauto.de" am Montag an. Auto1 selbst verkauft bis zu 31,25 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und will damit eine Milliarde Euro einnehmen. Die Altaktionäre werfen zudem 15,63 Millionen ihrer Aktien auf den Markt, dazu kommt eine Platzierungsreserve von 7,03 Millionen Papieren. Die Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag und läuft bis zum 2. Februar. Erster Handelstag an der Frankfurter Börse soll der 4. Februar sein.