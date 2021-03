Börsengang von Vantage Towers wird bis zu 2,8 Milliarden Euro schwer

Berlin (Reuters) - Der Börsengang des Funkmasten-Betreibers Vantage Towers könnte bis zu 2,8 Milliarden Euro schwer werden.

Die Vodafone-Tochter legte am Dienstag die Preisspanne zwischen 22,50 und 29,00 Euro je Aktie fest. Daraus ergibt sich eine Marktbewertung von bis zu 14,7 Milliarden Euro. Damit würde Vantage Towers den bisher größten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr stemmen und die Berliner Gebrauchtwagenplattform Auto1 überholen. Die Zeichnungsfrist beginnt am Dienstag und soll voraussichtlich am 17. März enden. Einen Tag später soll die Aktie erstmals auf dem Frankfurter Parkett gehandelt werden.