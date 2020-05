Börsenkrach! 3 einfache Schritte, um die Chancen auf eine Million zu erhöhen

Der Schlüssel, um eine Million an der Börse zu verdienen, liegt darin, seine Gewinne zu steigern. Dies im Laufe einer Anlagekarriere zu tun, kann jedoch mit Schwierigkeiten, Rückschlägen und Herausforderungen verbunden sein.

Aber es ist möglich. Das Vereinigte Königreich hat eine beeindruckende und wachsende Liste von ISA-Millionären, die es zu dieser “magischen” siebenstelligen Summe geschafft haben.

Hier sind fünf einfache Schritte, die man unternehmen kann, um seine Chancen auf eine Million an der Börse zu verbessern.

Der erste Schritt, um eine Million mit Aktien zu verdienen

Ich vermute, der erste Schritt, um eine Million mit Aktien zu verdienen, besteht darin, den Rat von Warren Buffett zu befolgen, niemals Geld zu verlieren. Nimm es nicht wörtlich, denn Aktien werden sich auf und ab bewegen, und gelegentlich wirst du mit einer Beteiligung unter Wasser sein. Versuche aber, Situationen zu vermeiden, in denen du dein Kapital unwiederbringlich verlierst.

Geld zu verlieren ist schlimmer, als man vielleicht denkt. Wenn das passiert, wenn man jung ist, dann hat man auch all das Wachstum dieses Geldes verloren, das man sonst im Laufe seines Anlagelebens erhalten hätte. Der Verlust von etwas, das wie ein kleiner Verlust mit 20 aussieht, könnte dich im Ruhestand einen großen Teil deiner Kapitalerträge kosten.

Eine Möglichkeit, den dauerhaften Verlust zu vermeiden, besteht darin, in defensive Unternehmen mit wiederkehrenden Ertragsmodellen zu investieren. Um das zu tun, würde ich nach Unternehmen mit vertraglich gebundenen Kunden suchen. Oder ein Unternehmen, das Waren liefert, die die Menschen immer kaufen, wie zum Beispiel Medikamente, Zigaretten, alkoholische Getränke, Lebensmittel und Reinigungsmittel.

Suche nach Aktien mit mehr Wachstumspotential als Risiko

Die besten langfristigen Investitionen haben tendenziell ein größeres Potenzial, wenn die Dinge gut laufen, als ein Risiko, wenn die Dinge schief laufen.

Eine Möglichkeit, das Verlustrisiko zu begrenzen, besteht darin, nach Unternehmen mit starken Bilanzen zu suchen, die über viel Bargeld und liquide Mittel verfügen. Ich würde mir auch eine vernünftige Verschuldung wünschen, so dass das Unternehmen, falls etwas passiert, wie z. B. die aktuelle Coronavirus-Krise, gute Chancen hat, zu überleben und sich danach zu gut entwickeln.

Qualität ist König

Im Moment wird viel über die billigen Aktien gesprochen, die nach dem jüngsten Marktcrash verfügbar sind. Aber “billig” ist nur die eine Hälfte der Gleichung, die einen guten Wert ausmacht.

Buffett zum Beispiel ist dafür bekannt, dass er immer auf der Jagd nach guten Werten ist. Aber er ist nicht nur auf der Suche nach dem Billigen, sondern legt auch einen starken Fokus auf Qualität.

Ich schätze, Qualität ist bei allen Aktien König. Wenn das zugrundeliegende Geschäft bei den Kennzahlen gut abschneidet, besteht eine gute Chance, dass weitere Recherchen zu einem Unternehmen führen, das in einer starken und verteidigungsfähigen Nische des Marktes tätig ist.

Ein qualitativ hochwertiges, expandierendes Unternehmen kann Investoren helfen, sich gegen Verlustrisiken abzusichern und das Gewinnpotenzial des Portfolios zu erhöhen. Wenn man einen Korb mit qualitativ hochwertigen Aktien auswählt und sie zu günstigen Preisen kauft, besteht eine gute Chance, eine Million damit zu verdienen.

Dieser Artikel wurde von Kevin Godbold auf Englisch verfasst und am 09.05.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht.

