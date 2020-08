Börsenkrach: Warum ich diese seltene Gelegenheit ergreifen würde, um billige Aktien zu kaufen

Trotz der jüngsten Markterholung gibt es immer noch relativ viele billige Aktien, die auf lange Sicht hohe Renditen bringen könnten.

Sicherlich könnten ihre Kurse kurzfristig aufgrund von Risiken wie einem anhaltenden Anstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle weiter fallen. Das Erholungspotenzial des Aktienmarktes lässt jedoch vermuten, dass der Kauf von heute unterbewerteten Unternehmen zu hohen Renditen im Vergleich zu anderen Vermögenswerten führen kann.

Außerdem sind manche Aktienkurse selten so günstig wie im Moment. Es könnte daher ein logischer Schritt sein, große Sicherheitsmargen zu nutzen, die es gerade kurzfristig gibt.

Eine seltene Gelegenheit, billige Aktien zu kaufen

Das letzte Mal, dass es so viele billige Aktien zu kaufen gab, war wahrscheinlich während der globalen Finanzkrise 2008/09. Obwohl die jüngste Markterholung bedeutet, dass einige Sektoren jetzt voll bewertet zu sein scheinen, haben andere Branchen weiterhin extrem unterbewertete Aktien im Angebot. In einigen Fällen handeln sie weit unter ihren historischen Durchschnittsbewertungen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und dass die Investoren viele der Risiken, denen sie ausgesetzt sind, schon eingepreist haben.

Solche Gelegenheiten sind im Allgemeinen selten. Seit der letzten weltweiten Baisse und Rezession ist mehr als ein Jahrzehnt vergangen, und viele Anleger können wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft sie solche Phasen in ihrem eigenen Leben schon erlebt haben. Daher könnte es eine gute Idee sein, die sich heute bietenden Gelegenheiten zu nutzen, um Aktien zu kaufen, wenn sie ungewöhnlich niedrig stehen, und sie zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, wenn sie relativ wahrscheinlich zu höheren Preisen gehandelt werden.

Potential zur Erholung

Wenn man heute billige Aktien kauft, könnte man langfristig von einer nachhaltigen Erholung profitieren. Aufgrund der weltweiten Finanzkrise und anderer vergangener Bärenmärkte scheint eine Erholung des Kursniveaus der Aktienmärkte wahrscheinlich. Auch wenn es Risiken für die Weltwirtschaft gibt, könnten die Auswirkungen von Konjunkturpaketen wie Quantitative Easing und Steueränderungen in vielen großen Volkswirtschaften in den kommenden Jahren zu einer starken Erholung führen.

Daher könnte die Konzentration deines Kapitals auf unterbewertete Aktien eine profitablere Strategie sein als der Kauf anderer Vermögenswerte wie Sparbriefe und Anleihen. Obwohl weniger riskante Anlagen eine höhere Chance auf eine Rendite bieten können, kann ihr Gewinnpotenzial in einer Zeit, in der die Zinssätze auf niedrigem Niveau verharren dürften, sehr begrenzt sein. In diesem Zusammenhang können festverzinste Wertpapiere und Sparkonten deine Kaufkraft untergraben, wenn geldpolitische Maßnahmen wie das Quantitative Easing zu einer Periode höherer Inflation führen.

Auch wenn sich der Kauf billiger Aktien heute für jeden Anleger nicht unbedingt wie ein natürlicher Schritt anfühlen muss, so zeigt die Geschichte doch, dass es für Personen mit einem langfristigen Horizont ein logischer Schritt ist. Einige Aktien sind selten so billig und könnten in den kommenden Jahren hohe Gesamtrenditen bieten.

