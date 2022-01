Börsenkrach: Was sollte man mit seinen Investitionen tun?

Der Aktienmarkt erlebte kürzlich eine der schlechtesten Wochen seit fast zwei Jahren.

Es kann zwar verlockend sein, sein Geld aus dem Markt zu nehmen, aber es gibt eine bessere Strategie.

Es ist einfacher, als du vielleicht denkst, dein Geld zu schützen.

Wichtige Punkte

Es waren ein paar schwierige Wochen für Investoren. Die Preise für Kryptowährungen sind in letzter Zeit stark gefallen, und die US-Notenbank hat angekündigt, dass sie die Zinsen anheben wird, um die steigende Inflation einzudämmen. Inmitten all dieser Unsicherheiten sind auch die Aktienkurse gefallen.

Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq beendeten ihre schlechteste Woche seit März 2020, und einige Investoren befürchten, dass ein Crash bevorstehen könnte.

Wenn der Markt ins Wanken gerät, kann es verlockend sein, sein Geld abzuziehen, um zu versuchen, seine Investitionen zu retten, bevor die Kurse noch weiter fallen. Es gibt jedoch eine bessere Strategie, mit der du verhindern kannst, dass du bei einem Börsencrash Geld verlierst.

Wird der Aktienmarkt abstürzen?

Einer der beängstigendsten Aspekte des Aktienmarktes ist seine Unberechenbarkeit. Niemand - nicht einmal die Experten - kann genau vorhersagen, wie sich der Markt entwickeln wird. Auch wenn die Aktienkurse in letzter Zeit gefallen sind, weiß niemand mit Sicherheit, ob ein Crash bevorsteht.

Diese Unvorhersehbarkeit macht es fast unmöglich, den Markt zu timen oder deine Anlagen kurz vor einem Absturz zu verkaufen. Wenn du zum Beispiel jetzt verkaufst, besteht immer die Möglichkeit, dass der Markt wieder anzieht - und du verpasst das folgende potenzielle Wachstum.

Es ist auch möglich, dass du zu lange wartest, um dein Geld aus dem Markt zu nehmen. Wenn du dein Geld abziehst, nachdem die Kurse gefallen sind, kann es sein, dass du deine Anlagen zu einem niedrigeren Preis verkaufst, als du für sie bezahlt hast, und so deine Verluste festhältst.

Auch wenn die Volatilität des Aktienmarktes für Anlegerinnen und Anleger zermürbend sein kann, ist die gute Nachricht, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, was der Markt macht. Es mag kontraintuitiv klingen, aber eine der besten Methoden, mit der Volatilität umzugehen, ist, nichts zu tun.

Der einfachste Weg, um sein Geld nicht zu verlieren

Eines der wichtigsten Dinge, die du bei Investitionen am Aktienmarkt beachten solltest, ist, dass du kein Geld verlierst, wenn du nicht verkaufst. Selbst wenn die Aktienkurse einbrechen, hast du technisch gesehen nichts verloren, solange du deine Anlagen hältst.

Irgendwann wird sich der Markt erholen. Der Aktienmarkt hat im Laufe der Jahrzehnte Dutzende von Abstürzen und Korrekturen erlebt und sich von jeder erholt. Manchmal dauert es Monate oder sogar Jahre, aber er wird sich erholen.

Wenn du deine Anlagen hältst, kannst du den Sturm einfach aussitzen und darauf warten, dass sich die Kurse wieder erholen. Auch hier gilt: Du verlierst nichts, wenn du nicht verkaufst, und solange deine Anlagen überleben, wird sich dein Portfolio erholen.

Das Wichtigste ist also, dass du in langfristige Qualitätsaktien investierst. Die besten Investitionen sind die mit soliden Fundamentaldaten, denn sie werden die Marktschwankungen am ehesten überstehen. Wenn du dein Portfolio mit Aktien starker, gesunder Unternehmen füllst, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Investitionen selbst den schlimmsten Börsencrash überstehen.

Auch wenn niemand mit Sicherheit weiß, was die Zukunft des Aktienmarktes bringt, kannst du dich jetzt vorbereiten. Wenn du dich vergewisserst, dass jede Aktie, die du besitzt, eine solide langfristige Investition ist, und darauf vorbereitet bist, deine Aktien trotz der Volatilität zu halten, bist du auf alles vorbereitet, was an der Börse passiert.

Der Artikel Börsenkrach: Was sollte man mit seinen Investitionen tun? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 24.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images