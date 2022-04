Börsenmillionäre nutzen ihre 3 Chancen

Börsenmillionäre können prinzipiell die gleichen Investitionsentscheidungen treffen wie wir alle. Sie besitzen vielleicht einen anderen Circle of Competence. Allerdings geht es primär nicht darum, sondern um die Art und Weise, wie wir investieren.

Der Erfolg und auch die Größe des Erfolgs ist von unseren qualitativen Entscheidungen bei attraktiven Chancen abhängig. Deshalb nutzen Börsenmillionäre die folgenden drei Chancen, wenn sie sich ergeben. Das macht sie häufig erst zu dem, was sie mit Blick auf ihr Vermögen sind.

Börsenmillionäre nutzen eine Korrektur

Börsenmillionäre und erfolgreiche Investoren sind vielleicht ein wenig routinierter und kennen die Bewegungen der Aktienmärkte. Das macht es ihnen psychologisch womöglich leichter, eine Korrektur zu nutzen. Aber das ist ein sehr essenzieller Faktor, wenn man ebenfalls dieses Ziel erreichen möchte.

Im Endeffekt geht es darum, in der Korrektur keine Bedrohung für das eigene Vermögen zu sehen. Nein, sondern eine signifikante Chance. Es geht langfristig darum, unternehmerische Qualität zu einem möglichst günstigen Preis zu bekommen, um dann wiederum von den hohen Renditen und dem Zinseszinseffekt profitieren zu können. Einen idealeren Zeitpunkt, um günstig an Qualität zu kommen, als während einer Korrektur oder eines Crashs gibt es nicht.

Deshalb investieren Börsenmillionäre und selbst bekannte Koryphäen an den Aktienmärkten wie Cathie Wood oder Warren Buffett, wenn die Kurse sinken. Ihre Überzeugung ist, dass lediglich der Preis sinkt, nicht jedoch die Qualität der Unternehmen.

Die Chance eines konzentrierten Portfolios

Börsenmillionäre und besonders erfolgreiche Investoren haben ein Geheimnis: Auch wenn ihre Depots vielleicht diversifiziert aussehen, so sind sie es eigentlich nicht. Bestes Beispiel ist auch hierfür Warren Buffett, der definitiv eher ein Milliardär ist. Aber der sein Vermögen selbst lediglich in Berkshire Hathaway investiert hat. Wobei auch das Konglomerat im börsennotierten Depot mit einem hohen Anteil von über 75 % in lediglich eine Handvoll Aktien investiert ist.

Das heißt: Ein Erfolgsprinzip ist es, Allokation zu nutzen. Oder besonders gute Chancen, die sich ergeben, konzentrierter zu ergreifen. Wobei das bei profitablen Qualitätsaktien definitiv einfacher ist als bei Wachstumsaktien, Cathie Wood ist zum Beispiel deutlich breiter aufgestellt, wobei es auch bei ihr spezifische Schwerpunkte in der Allokation gibt.

Chancen unterschiedlich stark und schwach zu bewerten ist ebenfalls etwas, das Börsenmillionäre für sich nutzen. Eine hervorragende Chance mit einem großen Einsatz zu ergreifen ist ein Weg, um die eigene Rendite und das Vermögen signifikant zu erhöhen.

Börsenmillionäre nutzen den Faktor Zeit

Zu guter Letzt nutzen Börsenmillionäre den Faktor Zeit für sich. Erfolgreiches Investieren und der Vermögensaufbau gehen mit dem Zinseszinseffekt einher. Das heißt, mit einem sich exponentiell entwickelnden Vermögensaufbau, der stärker wird, je länger man wartet. Diese Erkenntnis hilft in vielerlei Hinsicht. Aber zeigt auch, dass Zeit ein wichtiges Gut ist, das man nicht verschwenden darf.

Zugleich messen erfolgreiche Investoren ihre Performance nicht in einzelnen Jahren oder kurzfristigen Zeitfenstern. Nein, sondern sie geben ihren unternehmerischen Beteiligungen die Zeit, sich prächtig zu entwickeln. Geduld und Disziplin sind daher sehr wesentliche Eigenschaften. Aber auch das Erkennen, wie wichtig Zeit eigentlich für einen als Investor ist.

Der Artikel Börsenmillionäre nutzen ihre 3 Chancen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

