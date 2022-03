Börsenpunk: Diese Werte gehören ins 80-Prozent-Depot - Gold als sicherer Hafen? Markus Bußler klärt auf

Krieg in Europa - ein Schreckensszenario, das der Börsenpunk so nicht erwartet hatte. Dementsprechend steht für ihn eine Neubewertung der Lage an. Das betrifft auch die jüngste Einschätzung zu Gazprom.

Darüber hinaus widmet sich der Börsenpunk einer häufig gestellten Frage: Wie genau funktioniert das 80-Prozent-Depot? Darin haben sich in den vergangenen Monaten schon einige dicke Brummer eingefunden. Heute kommt ein weiterer dazu: PepsiCo. Folgende Aktien werden im Video besprochen: BHP Group (WKN: A2N9WV), Hermu00e8s (WKN: 886670), Compleo (WKN: A2QDNX), VF Corporation (WKN: 857621), Ford (WKN: 502391), General Motors (WKN: A1C9CM), Gazprom (WKN: 903276), Energiekontor (WKN: 531350), Ørsted (WKN: A0NBLH), NIBE Industrier (WKN: A3CRAH), Alfen (WKN: A2JGMQ), Linde (WKN: A2DSYC), Nel (WKN: A0B733), Rheinmetall (WKN: 703000), Hensoldt (WKN: HAG000), Airbus (WKN: 938914), Rolls Royce (WKN: A1H81L), Barrick Gold (WKN: 870450), PepsiCo (WKN: 851995) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk Zugehörige Wertpapiere: US7134481081