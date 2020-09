Börsenpunk: Ritter- oder Rückschlag für Nikola? Gaming-Boom mit Embracer und Co - Xiaomi dreht auf

Gaming ist einfach in. Das war schon in den wilden 80er Jahren so, ist aktuell so und in Zukunft wird die Popularität wohl noch zunehmen. Die großen Namen bei den Spieleherstellern wie Electronic Arts oder Activison Blizzard dürften auch Nicht-Gamern geläufig sein. Dahinter gibt es aber noch genügend andere spannende Firmen zu entdecken, z.B. Embracer.

Die höchsten Renditen bringen allerdings immer wieder "langweilige" Unternehmen. Auf der Suche nach Werten für das konservative 80-Prozent-Depot ist der Börsenpunk auf Eurofins gestoßen.

Folgende Werte werden im Video besprochen: The Gym Corp (WKN: A143NH), Planet Fitness (WKN: A14U2K), Daikin (WKN: ), Guillemot (WKN: 917556), Logitech (WKN: A0J3YT), Xiaomi (WKN: A2JNY1), Nikola (WKN: A2P4A9), General Motors (WKN: A1C9CM), Nel (WKN: A0B733), E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN: SLA8F8), Embracer (WKN: A2PS64), Eurofins (WKN: 910251).

Zugehörige Wertpapiere: FR0000038259