Börsenpunk: To the moon - was tun mit Virgin Galactic? Yeti, Shimano, Anta - die besten Urlaubsaktien der Welt

"To the moon" - die Formulierung ist in den vergangenen Monaten an den Börsen längst zum geflügelten Begriff geworden. Virgin Galactic scheint das sogar wörtlich zu nehmen. Unternehmensgründer Richard Branson hat den ersten Weltallflug hinter sich. Grund genug für den Börsenpunk die Aktie näher zu beleuchten.

Großes Thema ist heute aber hauptsächlich die Urlaubssaison. Und da gibt es jede Menge spannende Aktien zu finden. Der Börsenpunk hat genau hingesehen.

Folgende Aktien werden im Video besprochen: Virgin Galactic (WKN: A2PTTF), OHB (WKN: 593612), Teco 2030 (WKN: A2QE76), Manz (WKN: A0JQ5U), MagForce (WKN: A0HGQF), Tempur Sealy (WKN: A0BLAA), Thor Industries (WKN: 872478), Knaus (WKN: A2YN50), Thule (WKN: A12FTD), Accell (WKN: A1JADL), Pierer Mobility (WKN: A2JKHY), Shimano (WKN: 865682), Deckers Outdoor (WKN: 894298), Yeti Holdings (WKN: A2N7XR), Vista Outdoor (WKN: A14MAD), Clarus (WKN: A2DWAE), Anta Sports (WKN: A0MVDZ), Toro (WKN: 861568)

Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk

Fragen, Kritik, Anregungen gehen an: boersenpunk@borsenmedien.de

Zugehörige Wertpapiere: KYG040111059