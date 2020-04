Werbung

Börsenradio Märkte am Morgen, Di. 21.04.20 - Das CRONOPOLY-Spiel hat begonnen! The Winner Takes It All - WTI bei 10 USD!



Die Börsen heute zwischen Ladenöffungs-Hoffnung und Corona-Sorgen vor einer zu schnellen Öffnung. Die Folge: Pendel-DAX zwischen 10.700 und 10.500 Punkten. Der DAX schloss bei 10.675 Punkten, ein Tagesgewinn von 0,47 %. Das CRONOPOLY-Spiel hat begonnen! Wer bekommt die Schloss-Allee? The Winner Takes It All - Dirk Müller: "Die Monopolkonzerne sammeln die Trümmer der Mittelständler auf und stärken ihre Macht". Volker Schilling: "Die Krise wird einige Leichen hinterlassen, Aktien bleiben aber attraktiv" - Luha, Adidas, Amazon, Netflix... Auf Wasserstoff-Aktien setzten, noch bevor es viral wird! Wasserstoff wichtig für die Energiewende mit Heiko Geiger von Vontobel. Rohstoffexperte Blumenroth: "2020 wird ein gutes Jahr für Gold".

