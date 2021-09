Börsenspiel: Erfahrung und einen Jaguar I-PACE gewinnen!

Das Börsenspiel läuft ab dem 06. September acht Wochen und ist für alle Teilnehmer kostenfrei. Mit einem fiktiven Guthaben 100.000 Euro dürfen die Spieler probieren, zocken, spekulieren - jeder, wie er mag. Wer am Ende am erfolgreichsten war, gewinnt nicht nur an Erfahrung. Der erste Platz erhält als Preis für das erfolgreiche Traden einen Jaguar.

