'BöZ': Bei Aareal Bank springt ein Kaufinteressent ab

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Ringen um eine Übernahme der Aareal Bank schrumpft einem Pressebericht zufolge die Zahl der Kaufinteressenten. Der Finanzinvestor Towerbrook habe das Konsortium der Interessenten verlassen, berichtete die "Börsen-Zeitung" am Dienstag und berief sich dabei auf zwei Quellen. Eine Sprecherin der Bank bestätigte auf Nachfrage, dass sich das Konsortium verändert habe und nun unter Führung der Finanzinvestoren Centerbridge und Advent fortgeführt werde.

Zuvor hatten Centerbridge und Towerbrook die Führung, Advent war als weiterer Beteiligter genannt worden. Warum Towerbrook aus dem Bündnis ausgeschieden ist, war der "Börsen-Zeitung" zufolge zunächst nicht zu erfahren.

Die Aareal Bank hatte vor knapp zwei Wochen ergebnisoffene Gespräche mit den Kaufinteressenten öffentlich gemacht. Der Kurs der Aareal-Aktie war daraufhin kräftig in die Höhe gesprungen. Den Gesprächen mit den Interessenten liegt der Bank zufolge ein indikativer Preis von 29 Euro zugrunde. Am späten Dienstagnachmittag wurde die Aktie zuletzt noch zu 27,40 Euro gehandelt, knapp ein halbes Prozent weniger als am Vorabend.

Advent ist für die Aareal Bank kein unbekannter Investor. Im vergangenen Jahr hatten die Wiesbadener den Finanzinvestor als Minderheitseigner bei ihrer IT-Tochter Aareon an Bord geholt./stw/ngu/he