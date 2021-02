BofA dreht Asos-Votum auf 'Buy' - Ziel hoch auf 5800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Asos gleich doppelt von "Underperform" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4000 auf 5800 Pence angehoben. Analyst David Holmes sieht fünf Gründe für eine optimistische Einschätzung der Aktien des britischen Online-Modehändlers. Dazu gehöre ein aus seiner Sicht zu skeptischer Konsens für die Gewinnentwicklung in diesem Jahr, schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außerdem sollte die Arcadia-Übernahme das Wachstumsprofil stärken. Auch die im Vergleich zu Zalando günstige Bewertung der Aktie sei förderlich./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / 00:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.