BofA senkt Ziel für Siemens Energy auf 43 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Gas & Power-Geschäft habe sich solide entwickelt, aber veränderte Schätzungen für Siemens Gamesa ziehe eine Senkung seiner Prognose für das operative Ergebnis (Ebita) auf Konzernebene nach sich, begründete Analyst Alexander Virgo das neue Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021

